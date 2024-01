PBC | Curaçaose denktank peilt publieke mening over klimaat en raffinaderij

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Op 16 januari bracht Steven de Lira, een gerenommeerde consultant, coach en auteur, een bezoek aan de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao met een baanbrekend voorstel.

Hij presenteerde het plan voor een nieuw, koninkrijk-breed mentorplatform gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren tussen 15 en 25 jaar. Dit platform, dat beoogt jongeren te ondersteunen in hun studie- en carrièrekeuzes en hun burgerbetrokkenheid te versterken, belooft een innovatieve stap te zijn voor het gehele Koninkrijk, denkt de SER.

De Lira, bekend van zijn boek Everyone is a mentor en ontwikkelaar van de methode Social Deep Learning, is van plan dit platform te voorzien van geavanceerde leiderschapstechnieken en ICT-technologie. Hiermee wordt een schaalbaar en betaalbaar mentorenplatform gerealiseerd dat jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling.

Tijdens zijn bezoek aan de SER is intensief overlegd over een mogelijke samenwerking, met als doel een letter of intent te ondertekenen voor een partnership in dit project. De SER, die zich inzet voor het bevorderen van welzijn en duurzaamheid, ziet in dit initiatief een effectief middel om jongeren en organisaties te ondersteunen bij hedendaagse uitdagingen.

Het mentorplatform sluit aan bij de principes van Brede Welvaart en ondersteunt diverse Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, waaronder SDG 3 (goede gezondheid en welzijn), SDG 8 (waardig werk en economische groei) en SDG 17 (partnerschap om doelstellingen te bereiken).

