PBC | Strandgangers opgelet: Portugees oorlogsschip gesignaleerd aan zuidkant van Curaçao

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur waarschuwt voor de aanwezigheid van het Portugees oorlogsschip aan de zuidkant van Curaçao. Bezoekers van het strand wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn en goed op te letten.

Het Portugees oorlogsschip is een kwallensoort die elk jaar in dit seizoen met veel wind aanwezig is.

De kwal is relatief gemakkelijk te zien in de zee, dus als je iets ziet dat lijkt op een plastic zak gevuld met lucht, ga dan niet het water in en waarschuw anderen die wel in de zee zijn. De tentakels van het Portugees oorlogsschip kunnen wel 30 meter lang worden en zijn gevaarlijk voor mensen die in contact komen met de kwal.

Het Portugees oorlogsschip leeft in wateren dichter bij de kust van Venezuela en beweegt met de wind. Als je per ongeluk in contact komt met de tentakels, is het belangrijk om de resterende tentakels van je huid te verwijderen zonder het aan te raken. Was het getroffen gebied met zeewater en breng koude of gewone azijn (1 tot 2 dopjes in 2 liter water) aan op het getroffen gebied. Als het getroffen gebied blijft branden, intens pijn doet of als je allergische symptomen zoals hoofdpijn, flauwvallen, etc. ervaart, ga dan naar een arts.

Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur benadrukt dat het Portugees oorlogsschip een gevaarlijke kwal is en dat strandbezoekers deze de komende dagen in de gaten moeten houden.

