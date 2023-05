PBC | Raad voor de Rechtshandhaving: financiële perikelen Justitie bedreiging voor de rechtsstaat Sint-Maarten

Persbureau Curacao

PHILIPSBURG – De Raad voor de Rechtshandhaving vraagt aandacht voor de financiële perikelen van Sint-Maarten en doorgevoerde bezuinigingen.

De door de Raad geconstateerde knelpunten hebben gevolgen voor het versterken van de rechtsstaat, waaronder de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.

Dat staat te lezen in de meest recente Staat van de Rechtshandhaving over 2022.

De Raad wijst ook op de scheefgroei tussen de investeringen enerzijds in de boven-eilandelijke organisaties en anderzijds de achterblijvende of geen daarmee gepaard gaande investeringen in lokale justitiële diensten.

Het achterblijven van investeringen in de lokale diensten vanuit de overheid – en dan met name nog steeds in de randvoorwaarden voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden – blijven al jaren achter, wat een waterbedeffect creëert.

Het ontbreken van voorzieningen zoals een Tbs-kliniek en Jeugdgevangenis in het Caribische deel van het Koninkrijk is en blijft een serieus knelpunt, volgens de Raad.

Capaciteit

Het capaciteitsvraagstuk loopt als een rode draad door vrijwel al de besproken onderwerpen in rapportage van de Raad. Dat is niet nieuw. Telkens weer komt het capaciteitstekort en de negatieve effecten daarvan over de gehele linie van de justitiële keten naar voren.

Dit geldt meer specifiek ook voor het tekort aan celcapaciteit. In de praktijk moet er door het tekort aan cellen telkens weer moeilijke keuzes gemaakt worden. Zo zijn er vonnissen die nog steeds niet uitgevoerd zijn.

Een ander knelpunt voor de justitiële keten dat steeds naar voren blijft komen is de structuur en inrichting van de overheidsfinanciën. De Raad vraagt zich af of de bijzondere positie van de justitiële keten bij bepaalde onderdelen van de overheid voldoende onderkend wordt.

Rechtsstaat

De Raad aan zegt dat voor het versterken van de rechtsstaat onder meer nodig is dat de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde versterkt wordt. Dit kan alleen bereikt worden met de nodige aandacht en investeringen daarin.

In het licht van de steeds complexer wordende, veranderende en vaak grensoverschrijdende criminaliteit is te zien dat de druk op de justitiële organisaties in Sint-Maarten steeds meer toeneemt door het ten dele dan wel geheel ontbreken van essentiële randvoorwaarden zoals financiële, personele en materiële capaciteit benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Hoewel de justitiemedewerkers zich al dagelijks inzetten, belemmert het uitblijven van de benodigde investeringen de professionalisering van diverse organisaties. Indien Sint-Maarten een professionele justitiële keten en daarmee rechtshandhaving wenst, die samen met andere relevante partners de strijd tegen criminaliteit kan aangaan moet daarin flink geïnvesteerd worden.

Indien dat niet gebeurt, gaat dit ten koste van de slagkracht van de rechtshandhaving en wordt daarmee ook ingeleverd op de veiligheid in Sint-Maarten. De Raad vraagt hier dan ook in haar rapportage specifiek de aandacht voor en wijst op de daarmee gepaard gaande risico’s indien dit uitblijft.

De Raad pleit daarom specifiek in deze Staat 2022 voor steun van de daarvoor verantwoordelijken zodat ingezet kan (blijven) worden op het gezamenlijke doel, zijnde een zo veilig mogelijk Sint-Maarten.

Bron: Persbureau Curacao