PBC | Politie arresteert verdachte in diefstalzaak brandweer

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De politie heeft gisterochtend een man gearresteerd die mogelijk betrokken was bij de diefstal van zwaar materieel bij de brandweer van Barber. Mogelijk heeft hij nog meer inbraken en diefstallen op zijn naam.

Het gaat om de 32-jarige J.J.M. Hij werd aangehouden in Veeris. Het is de derde arrestatie in deze zaak. Bij een inval in september vorig jaar werd veel apparatuur weer teruggevonden. Dat gebeurde bij toeval, tijdens een drugsinval in een huis op een terrein op Groot Sta. Martha, Bandabou.

De hydraulische snijapparatuur die in maart van een brandweerwagen werd gestolen, is eind die maand gebruikt om de kluizen in het postkantoor van Groot Kwartier open te breken.

Bron: Persbureau Curacao