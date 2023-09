PBC | Parlementslid Sheldry Osepa zet vraagtekens bij voortzetting Jaime Saleh als minister van Staat na Ennia-onthullingen

Persbureau Curacao | Met vonnissen

WILLEMSTAD – Parlementslid Sheldry Osepa van PNP vraagt zich af of ex-gouverneur Jaime Saleh, kan aanblijven als de Minister van Staat gezien zijn betrokkenheid bij het Ennia schandaal.

30.000 mensen op Curaçao en Sint-Maarten moeten als gevolg daarvan voor hun pensioen vrezen.

Gisteren heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba een voorlopig vonnis van 143 pagina’s uitgebracht over Ennia.

In dit voorlopige vonnis worden namen van commissarissen genoemd die aanzienlijke bedragen hadden ontvangen. Tussen deze namen staat ook die van Jaime Saleh vermeld, aldus Osepa.

Volgens het hof heeft Saleh tussen 2008 en 2018 een bedrag van bijna drie miljoen Antilliaanse guldens ontvangen. Het verwijt is dat hij als lid van de Raad van Commissarissen niet heeft opgetreden tegen Ansary die Ennia financieel aan het uitkleden was, terwijl hij ervan op de hoogte was.

Saleh zou vertrouweling zijn geweest van Ansary en in het licht van het schandaal zorgwekkend zijn voor zijn huidige rol als minister van Staat. De commissarissen zijn buitensporig betaald met geld van de polishouders en nu dreigt de belastingbetaler daarvoor te moeten opdraaien.

Jaime Saleh is voormalig procureur-generaal, advocaat en voormalig president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Saleh was ook gouverneur van de Nederlandse Antillen. Hij bekleedt sinds 2004 de positie van minister van Staat voor de Nederlandse Antillen en sinds 2010 voor Curaçao.

Statenvragen

Parlementslid Osepa benadrukt dat Saleh, als minister van Staat, beperkte autoriteit heeft op basis van de Staatsregeling om het vertrouwen in hem op te zeggen.

Maar de regering heeft de taak om de benoeming van minister van Staat te doen, en het is nu aan de regering om te overwegen of Saleh nog steeds geschikt is voor deze functie, aldus Osepa. “De regering moet actie ondernemen.”

In het kader van transparantie en verantwoording heeft Osepa enkele vragen aan de regering gesteld. Zo wil hij de mening weten van de regering met betrekking tot het aanblijven van Jaime Saleh als minister van Staat, gezien zijn betrokkenheid bij Ennia.

Osepa wil ook weten of de Curaçaose regering plannen heeft om Jaime Saleh te ontheffen van zijn functie als minister van Staat en wil een gemotiveerd antwoord van Pisas.

Mocht die niet naar tevredenheid antwoorden, dan dreigt Osepa met een motie om de regering op te roepen Jaime Saleh te ontslaan uit zijn functie als minister van Staat.

Bron: Persbureau Curacao

Naschrift KKC

Klik hier voor het document als uw browser het onderstaand Scribd document over het vonnis in EERSTE AANLEG inzake Ennia eigenaar Hushang Ansary c.s. niet kan lezen of downloaden.

Klik hier voor het document als uw browser het onderstaand Scribd document over het vonnis in HOGER BEROEP inzake Ennia eigenaar Hushang Ansary c.s. niet kan lezen of downloaden.

Klik hier voor het document als uw browser het onderstaand Scribd document over uitspraak inzake ENNIA ACCOUNTANTS Victor Bergisch en Eric Vesseur niet kan lezen of downloaden.

