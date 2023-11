PBC | OM eist zes jaar cel tegen commando Sil A. in wapen- en drugszaak

Persbureau Curacao

Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft woensdag zes jaar cel geëist tegen Sil A., een 44-jarige militair van het Korps Commandotroepen die wordt verdacht van drugssmokkel en wapenhandel.

Het geroemd lid van de elitetroepen staat terecht voor onder meer de smokkel van 260 kilo cocaïne naar Kopenhagen. Daarnaast wordt hij verdacht van de handel in 570 mitrailleurs, 250 aanvalsgeweren en 250 pistolen door op te treden als wapenmakelaar waartoe hij niet bevoegd was. Overigens ging deze wapentransactie aan Suriname niet door, maar dat maakt volgens de officier van justitie niet uit.

De verdenking rond de cocaïnesmokkel vanuit Suriname en de Dominicaanse Republiek baseert het OM op berichten in groepschats die zijn gevoerd via de gekraakte berichtendienst Sky ECC, waar A. een account zou hebben gehad. A. zegt Sky ECC te hebben getest om eventueel te gebruiken voor geheime buitenlandse operaties.

In de chatgroep zat ook Gregory F., een jeugdvriend van A. die toen in Suriname zat. F. is in 2021 aangehouden op Curaçao en recent veroordeeld tot negen jaar cel voor cocaïnehandel.

Het onderzoek naar F. begon na de aanhouding van Ridouan Taghi in Dubai. Er zijn volgens de officier geen aanwijzingen dat A. contact had met Taghi.

Berichten ontsleuteld

In de chats over containervervoer naar Antwerpen vond de Koninklijke Marechaussee aanwijzingen dat A. de gebruiker was van het Sky-account, bijvoorbeeld door gesprekken over militaire rangen. In totaal zou de verdachte in een jaar tijd 21.000 berichten hebben verstuurd waarvan 1400 zijn ontsleuteld.

De zaak staat extra in de belangstelling sinds A. een zeer gewilde getuige is in het liquidatieproces Marengo. Daar zou A. kunnen verklaren dat er in 2019 gesproken is om met commando’s Taghi uit Dubai te halen of anders te neutraliseren.

Dat A. in het Marengoproces niet komt getuigen was voor Taghi’s advocaten reden de rechtbank te wraken. Daar buigt de wrakingskamer in Amsterdam zich woensdagmiddag over.

