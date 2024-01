NRC | Of ze nu in hun cel zitten of niet – criminelen dreigen Ecuador over te nemen

Persbureau Curacao

BRIEVENGAT – De Marokkaanse Khalid Sinouh is de nieuwe rechterhand van Dick Advocaat als ‘scout’ voor het nationale team van Curaçao. Dat meldt de Vigilante.

Doel is het opsporen van talenten die kunnen bijdragen op weg naar het Wereldkampioenschap Voetbal van 2026. Sinouh wordt de technisch manager van het team van Curaçao.

De 49-jarige Sinouh sluit zich aan bij het nationale team na een lange periode van gesprekken en onderhandelingen sinds 2023. Hij komt uit een uitgebreide achtergrond in de Nederlandse voetbalwereld, zowel als speler als in technische en organisatorische managementrollen.

Weerstand en Groei

Sinouh, die deel uitmaakt van de generatie Marokkaanse spelers die niet voor het Marokkaanse nationale team of het Nederlandse team koos – een kwestie die nog steeds in ontwikkeling is in Nederland – begon zijn carrière op 19-jarige leeftijd. In 1994 debuteerde hij in de Eerste Divisie van het Nederlandse voetbal als keeper voor HFC Haarlem.

Daarna speelde hij voor teams zoals Heerenveen en RKC Waalwijk, gevolgd door een tour door verschillende clubs in Europa, om uiteindelijk terug te keren naar Nederland waar hij speelde voor FC Utrecht, PSV, NEC en uiteindelijk voor Sparta Rotterdam, allemaal in de Eredivisie.

Sinouh heeft verschillende spelers van internationale afkomst in Nederland begeleid, waaronder de huidige Ajax-spits Brian Brobbey. Hij staat bekend om zijn goede contacten in de gemeenschap van jonge spelers in Nederland en heeft ook Marokko geholpen tijdens hun internationale erkenningstraject in de voetbalwereld.

Bron: Persbureau Curacao