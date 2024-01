ParadiseFM | Politie maakt boetes bekend voor de carnavalsperiode

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Minister Shalten Hato van Justitie zegt dat er gesprekken zijn gestart voor de bouw van een nieuwe gevangenis op Curaçao, om beter te voldoen aan de internationale normen van CPT en CAT.

Dat zijn twee internationale organen die zich inzetten tegen marteling en andere vormen van onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

De huidige infrastructuur van de SDKK-gevangenis dateert uit de jaren ’90 en voldoet niet meer aan de hedendaagse standaarden. Justitie voert nu gesprekken met UNOPS, een organisatie van de Verenigde Naties, die ook betrokken is bij het proces van een nieuwe gevangenis in St.-Maarten.

In een brief aan de Nederlandse minister Weerwind van Rechtsbescherming heeft Curaçao de aandacht gevestigd op de situatie in zowel de SDKK-gevangenis als de Jeugdinrichting JJIC, wat heeft geleid tot verdere beraadslagingen.

Positief

Minister Hato benadrukt de positieve ontwikkelingen die in 2024 in de gevangenis doorgaan, ondanks het gebrek aan voldoende fondsen voor resocialisatie op de huidige begroting. Er zijn financiële middelen nodig voor de aanschaf van materialen en machines voor resocialisatieprojecten.

In 2023 en 2024 zijn fondsen beschikbaar gesteld voor het project Learning inside out via het Criminaliteitsfonds. Dit project omvat een onderwijstraject waarbij gedetineerden verschillende praktische studies kunnen volgen en afsluiten met een erkend diploma, wat hen helpt bij de terugkeer op de arbeidsmarkt of verdere studie. Ook heeft de heropening van de keuken in de SDKK nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor gedetineerden die een baan in de keuken ambiëren.

Reclassering heeft overeenkomsten gesloten met verschillende bedrijven om ex-gedetineerden te helpen bij het vinden van werk. Verder worden er dit jaar in het kader van het landspakket vacatures opengesteld om meer personeel te werven voor de correctie-eenheid voor resocialisatietrajecten.

Privacy

Tot slot heeft minister Hato de nadruk gelegd op de privacy van gedetineerden bij het maken van opnames. Er is momenteel geen protocol dat dit regelt. Opnames moeten met toestemming van de betrokkene worden gemaakt.

In de nabije toekomst zal er een beleid worden ontwikkeld dat rekening houdt met internationale en lokale mensenrechten en privacyregels, en dit zal kenbaar worden gemaakt aan iedereen die direct of indirect verantwoordelijk is voor het maken en verspreiden van beelden van gedetineerden.

Bron: Persbureau Curacao