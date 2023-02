PBC | Januari was goed voor belastinginkomsten

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Het nieuwe jaar is goed begonnen voor de belastinginning van de Curaçaose overheid. Er is bijna vijftien miljoen gulden meer geïnd dan in januari vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het ministerie van Financiën.

De twee grootste belastingcategorieën, de loonbelasting en de omzetbelasting lieten in januari een stijging zien ten opzichte van het jaar daarvoor. De overheid inde 2,4 miljoen gulden meer aan loonheffing, terwijl de omzetbelasting een forse stijging zag van 4,5 miljoen gulden.

Terwijl de inning van de loonbelasting tussen 2021 en 2023 kleine verschillen liet zien, geeft de trend voor de inning van de omzetbelasting een positieve ontwikkeling aan.

In januari 2021 inde de overheid slechts 36 miljoen gulden aan omzetbelasting en dit liep drastisch op tot 49 miljoen gulden in januari 2022. Een jaar later inde de overheid 53,5 miljoen gulden, een positieve groei van 4 miljoen gulden ten opzichte van vorig jaar.

De toename van de inning van de omzetbelasting is een indicatie dat de economie van Curaçao groeit en dat nalevingsmaatregelen vruchten afwerpen, denkt het ministerie. Uiteraard speelt ook de stijging van de prijzen van lokale producten als gevolg van inflatie.

De geïnde omzetbelasting van 53 miljoen gulden is indicatief voor de hoeveelheid handel die in december op Curaçao plaatsvond. Ervan uitgaande dat er in dit bedrag geen uitgestelde belastingbetalingen zijn meegerekend, zou het juiste bedrag aan collectieve verkopen rond de 900 miljoen gulden liggen.

Om tot het juiste bedrag te komen, zou het bedrag aan uitgestelde belastingbetalingen van de 53 miljoen gulden moeten worden afgetrokken.

Ook de inning van de loonbelasting stabiliseerde na een aanzienlijke daling in 2020 als gevolg van COVID-19-maatregelen. Sinds 2021 zijn de ontvangsten stabiel gebleven.

