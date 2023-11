PBC | HAL Holding verruilt Curaçao voor Rotterdam

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Belegger HAL Holding is van plan zijn hoofdkantoor van Curaçao naar Rotterdam te verhuizen. De grootaandeelhouder van Coolblue en eigenaar van bedrijven als Boskalis, Van Wijnen en Ahrend zegt dit te doen, omdat de omvang van de investeringen van HAL vooral plaats vinden in en beheerd worden vanuit Nederland.

Vanaf april volgend jaar wil het beleggingsbedrijf de plaats van feitelijke leiding veranderen in Nederland. In een persbericht waarschuwt HAL Holding haar aandeelhouders, dat het bedrijf daarmee ook in Nederland winstbelasting moet gaan betalen. Ook geldt voor aandeelhouders een dividendbelasting van 15 procent, die in bepaalde gevallen verlaagd kan worden.

Naast de hoofdvestiging op Curaçao heeft HAL Holding ook een kantoor in Monaco. Beide plekken staan te boek als belastingparadijzen. Curaçao, dat geen belasting heft op winsten die bedrijven in het buitenland behalen, staat op een ‘grijze lijst’ van belastingparadijzen die de Europese Unie bijhoudt. Die landen moeten van Brussel werk maken van de strijd tegen belastingontwijking, anders komen ze op een zwarte lijst. Monaco heft geen belastingen op dividend.

Voor Curaçao kan deze beslissing van HAL Holding implicaties hebben. Het eiland, bekend als een fiscaal aantrekkelijke locatie, zou kunnen worden geconfronteerd met een afname van dergelijke aantrekkelijke bedrijfsverhuizingen, wat gevolgen zou kunnen hebben voor de lokale economie.

Het vertrek van HAL uit Curaçao onderstreept de voortdurende discussie over belastingparadijzen en de noodzaak voor landen zoals Curaçao om hun fiscale beleid te heroverwegen om concurrerend te blijven op het wereldtoneel.

Bron: Persbureau Curacao