PBC | Giselle Mc William is nieuwe partijleider MAN

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Giselle Mc William is de nieuwe leider van de politieke partij MAN. De verkiezing daarvoor was gisteren in het partijgebouw van de blauwe partij. De 51-jarige politica volgt Steven Martina op. De partij MAN is een jaarje ouder. Voor het eerst in de 52-jarige geschiedenis van de blauwe partij is een vrouw gekozen om de partij te leiden.

De nieuwe politieke leider is lid van de Staten van Curaçao en was in 2017 korte tijd statenvoorzitter. In het kabinet-Rhuggenaath was zij namens MAN tijdelijk benoemd tot minister van Economische Ontwikkeling.

Giselle Mc William is de dochter van Donald McWilliam en Mayra Sperwer en kleindochter van William Rufus Plantz en John de Jongh, twee prominenten uit de politieke geschiedenis van de Nederlandse Antillen.

Zij doorliep het Radulphus College in Willemstad en ging verpleegkunde studeren aan het Instituto pa Formashon den Enfermeria. Mc William begon haar carrière als operatiekamerassistente en werd vervolgens hoofd operatiekamer van het Taams Kliniek en het Advent Ziekenhuis. Later studeerde zij rechten aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen en werkte ze als journalist voor La Prensa en radio Z-86.

Op 22-jarige leeftijd zette Mc William haar eerste stappen in de politiek als lid van de pas opgerichte sociaalprogressieve jongerenpartij Avanse. In 2012 deed zij voor het eerst mee aan verkiezingen namens de PNP. In 2016 trad zij toe tot de MAN. Bij de statenverkiezingen van 2016 werd Mc William gekozen tot statenlid. Zij was in 2017 kortstondig voorzitter van de Staten van Curaçao, de eerste vrouw in dit ambt.

Op 27 augustus 2019 werd Mc William beëdigd als minister van Economische Ontwikkeling en werd opnieuw de eerste vrouw in dit ambt in Land Curaçao.

In haar nieuwe functie al partijleider moet Mc William de band met de kiezer weer terugbrengen, zo is de gedachte van de partij. De MAN verloor de verkiezingen in 2021 en ging weer terug naar de oppositie.

Bron: Persbureau Curacao