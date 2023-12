PBC | Fondsenwervingsdiner in Amsterdam haalt 75.000 euro op voor schoolkinderen op Curaçao

Persbureau Curacao

AMSTERDAM – In The College Hotel in Amsterdam is deze week een kleine stap gezet in de strijd tegen kinderarmoede op Curaçao.

Een succesvol fondsenwervingsdiner, georganiseerd door de stichting TMMK onder het motto “Elk kind moet eten”, bracht 75.000 euro op. Deze opbrengst is bedoeld om uiteindelijk 1200 kansarme schoolkinderen op Curaçao dagelijks te voorzien van maaltijden.

TMMK, opgericht in 2017, heeft als missie om de voeding en daarmee de ontwikkelingskansen van kinderen in achtergestelde situaties te verbeteren. In Curaçao, waar volgens de organisatie een kwart van de bevolking onder de armoedegrens leeft en waar vier procent van de schoolkinderen onvoldoende voeding krijgt, is deze hulp hard nodig. Op dit moment ondersteunt de stichting meer dan 600 kinderen op ruim 30 scholen.

“Het is geweldig om te zien hoeveel steun we krijgen, zowel vanuit Nederland als vanuit Curaçao zelf,” zegt een woordvoerder van TMMK. “Deze avond symboliseert niet alleen de liefdadigheid, maar ook de sterke band tussen Nederland en Curaçao en de samenwerking tussen publieke en private sector.”

Het diner, verzorgd door het Mondi Restaurant in Amsterdam, kreeg extra glans door de aanwezigheid van bekende Curaçaose en Nederlandse persoonlijkheden, waaronder Izaline Calister, Jandino Asporaat, en Jasmine Sendar. Hun aanwezigheid benadrukt het brede draagvlak voor dit initiatief.

De overheid van Curaçao heeft sinds 2020 de inspanningen van TMMK ondersteund met subsidies, waardoor de stichting haar werk kan voortzetten en uitbreiden. “Deze samenwerking tussen overheid en privé-initiatieven is essentieel in onze strijd tegen armoede. Elke bijdrage helpt ons om een blijvend verschil te maken,” aldus het bestuur van TMMK.

De opbrengst van het diner draagt bij aan het doel van TMMK om uiteindelijk dagelijks 1200 kinderen van drie maaltijden te voorzien. “We zijn ongelooflijk dankbaar voor de gulle donaties en de hartverwarmende steun. Elke euro brengt ons dichter bij een Curaçao waar elk kind de kans krijgt om gezond op te groeien,” sluit de woordvoerder af.

