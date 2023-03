PBC | Engeland levert bendelid No Limit Soldiers uit

Persbureau Curacao

LONDON – Engeland heeft afgelopen vrijdag een lid van de No Limit Soldiers uitgeleverd aan Nederland. De man moet terechtstaan in het Themis II onderzoek dat gaat over drugshandel, witwassen en verschillende moorden die op Curaçao, Sint Maarten en in Nederland zijn gepleegd.

Het uitleveringsproces van verdachte C.S.H. heeft ongeveer twee jaar geduurd. Met de arrestatie van C.S.H. is het andere deel van het onderzoek Themis dat momenteel gaande is afgerond.

Een deel van het onderzoek Themis I was al afgerond. Vier verdachten zijn veroordeeld. Twee van de verdachten hebben beroep aangetekend tegen hun vonnis. De behandeling van de Themis II-zaak in hoger beroep vindt deze week plaats in Curaçao.

De Themis-zaak behandelt verschillende criminele activiteiten van de NLS op Curaçao en St. Maarten. Volgens het Openbaar Ministerie is de criminele organisatie al lange tijd betrokken bij drugshandel en het witwassen van geld en verantwoordelijk voor verschillende doden die hebben plaatsgevonden op Curaçao, St. Maarten en in Nederland.

In de Themis-zaak begon het onderzoek met onderzoek naar strafbare feiten die de afgelopen jaren in verschillende landen van het Koninkrijk der Nederlanden en daarbuiten hebben plaatsgevonden. Speciaal voor dit onderzoek werd een team van onderzoekers opgericht, bestaande uit leden van de politie van Curaçao, St. Maarten, Aruba en RST. Dit onderzoeksteam wordt geleid door het Openbaar Ministerie in Curaçao en St. Maarten.

Bron: Persbureau Curacao