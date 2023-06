PBC | Eerste kwartaal 2023 ziet honderden onbeantwoorde brieven aan ministers

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Tijdens het eerste kwartaal van 2023 zijn er maar liefst 181 brieven, afkomstig van Statenleden en gericht aan ministers, onbeantwoord gebleven. Minister van Algemene Zaken, Gilmar Pisas, laat de meeste brieven onbeantwoord, met een totaal van 38 onbeantwoorde brieven.

Niet ver daarachter volgt Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Silvania, die in dit kwartaal 35 brieven onbeantwoord liet.

Opvallend is de prestatie van Minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Ruisandro Cijntje (PNP), die geen enkele brief onbeantwoord heeft gelaten. Het is echter onduidelijk hoeveel brieven elke minister daadwerkelijk heeft ontvangen. Het is dus mogelijk dat Cijntje helemaal geen brieven heeft ontvangen, terwijl Pisas wellicht honderden brieven heeft ontvangen en daarvan slechts een fractie onbeantwoord heeft gelaten.

Deze gegevens zijn afkomstig van een lijst die is verstuurd door de voorzitter van de Staten, Charetti America-Francisca.

Uit het overzicht blijkt dat sommige van de onbeantwoorde vragen dateren vanaf 2021 en onderwerpen behandelen zoals de coronamaatregelen.

Sommige van de onbeantwoorde vragen lijken inmiddels achterhaald, zoals de vragen aan Minister van Financiën, Javier Silvania (MFK), over het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Coho).

Bron: Persbureau Curacao