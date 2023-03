PBC | Drugsvliegtuig op Hato is weg, maar zaak loopt nog steeds na zeven jaar

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Na bijna zeven jaar heeft de rechtbank in Willemstad de behandeling van de zaak van het geconfisqueerde vliegtuig nog steeds niet afgerond. Het toestel is wel vertrokken. Op 12 januari dit jaar, volgens vliegtuigspotters, naar Amerika.

Het OM dat het toestel verbeurd wilde verklaren is m reactie gevraagd, maar dat is nog niet binnen.

Het vliegtuig werd in oktober 2016 in beslag genomen, nadat het gebruikt zou zijn voor een drugstransport van 289 kilo cocaïne. Bijna zeven jaar later zit het Openbaar Ministerie nog steeds achter de verdachten aan.

Drie verdachten werden eerder al berecht, de vierde verdachte stond afgelopen week terecht, meldt de Curaçaose krant Vigilante.

Het gaat om Anthony Bahjan, die verdedigd wordt advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran. Volgens de raadsman moet het OM niet-ontvankelijk verklaard worden vanwege onregelmatigheden bij de uitlevering van zijn cliënt door Colombia aan Curaçao.

Oorspronkelijke zaak

De drie eerdere verdachten werden in 2016 aangehouden door de politie op de parkeerplaats van Hato. Voor het drugstransport was het drietal van plan gebruik te maken van een privévliegtuig. Uit politieonderzoek bleek dat de drugs waarschijnlijk bestemd waren voor de stad Istanbul in Turkije.

De oorspronkelijke zaak werd behandeld op 7 september 2018, waar de verdachte piloot Metin Timucin (52) zes jaar kreeg en de Curaçaose Elton W. (41), die werkzaam was bij Hato, eveneens zes jaar onvoorwaardelijk kreeg. De derde verdachte Kazim Alemdag (54) kreeg vijf jaar.

Het Openbaar Ministerie kreeg toestemming van het gerecht om een vuurwapen met munitie en de Canadair-jet uit 1989 met 22 zitplaatsen te verbeuren. De jet was naar verluidt eigendom van een bedrijf dat toebehoorde aan piloot Timucin.

Het vliegtuig zou ongeveer drie miljoen dollar waard zijn en het OM zou het toestel voor bijna 1,8 miljoen dollar veilen. Dat is nooit gebeurd.

NLS

Deze week stond de vierde verdachte, Anthony Bhajan terecht, een 56-jarige Guyanese man geboren op 21 januari 1967 in Georgetown, Guyana. Aanklager Eva Bos bracht na zes jaar een nieuwe wending aan de zaak. Volgens Bos was de Guyanese man lid van de NLS-organisatie. Ook koppelde zij de aanwezigheid van 289 kilo cocaïne aan de criminele organisatie op Curaçao.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Bhajan ervan een actief lid te zijn van de bende No Limit Soldiers. Dat leidt de Officier af uit verschillende opgenomen gesprekken nadat het PGP-systeem van NLS was gekraakt. Het gaat om gesprekken met NLS’er Tyson Quandt.

Naast het compileren van de gesprekken, was er een foto waarop Bhajan te zien met drie andere personen, waarvan er één Tyson Quandt was. Het kraken van Quandts iCloud is volgens Vigilante nieuw in de strafvervolging van NLS-leden.

Meer informatie

De Officier van Justitie presenteerde gisteren Bhajan met meer informatie die het Openbaar Ministerie gebruikt om hem te vervolgen. Een daarvan is zijn bijnaam Indjan. Het Openbaar Ministerie denkt dat in de opgenomen gesprekken via PGP, drugshandel en moordzaken werden besproken.

Tijdens gesprekken over de illegale activiteiten van NLS, viel de naam Indjan en werd die gerelateerd aan Toni, zijn koosnaam. Bhajan ontkende beide bijnamen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Bhajan ervan deel te nemen aan veel drugstransporten per lucht en zee, inclusief in containers. Er is bevestigd dat Bhajan naar de Verenigde Arabische Emiraten reisde, waar hij naar verluidt Tyson Quandt zou ontmoeten, ook dat ontkende Bhajan.

Volgens het Openbaar Ministerie werden in de PGP-gesprekken verschillende zaken besproken, waaronder betalingen aan politici in Sint Maarten. Bhajan ontkende al deze beschuldigingen.

Het Openbaar Ministerie presenteerde een lijst met uitnodigingen voor de begrafenis van Evi Hato. Daarop stond de naam van Quandt en “Indjan”, die volgens het Openbaar Ministerie Bhajan is. Officier van Justitie Bos zei dat er PGP-gesprekken waren die Bhajan identificeerden als een vertrouweling van Tyson Quandt.

Het Openbaar Ministerie eiste gisteren zeven jaar gevangenisstraf. Uitspraak over drie weken.

Correctie: eerder meldde Curaçao.nu dat het vliegtuig nog op Hato stond, 7 jaar na data. Maar dat bericht klopt niet volgens Larry Every, een vliegtuigspotter, die het vliegtuig zag vertrekken op 12 januari van dit jaar.

Bron: Persbureau Curacao