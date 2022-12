PBC | ‘Doming’i Pleizí’ steekt de brug over

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Percy Pinedo stapt met zijn programma over naar radio Hoyer 1. ‘Doming’i Pleizí’ was drie decennia te horen bij radiozenders Z86 en Mi95 van Curom, maar nu verhuist het programma en de presentator op 1 januari over naar de zender waar hij in 1979 zijn carrière begon.

Als freelancer heeft Percy Pinedo gedurende 34 jaar verscheidene programma’s gepresenteerd op de zenders van Curom, of dat nu was over de amusementwereld, carnaval, sport, digitalisering of bij verkiezingen.

In het nieuwe jaar zal hij Doming’i Pleizí elke zondagmorgen tussen acht en twaalf uur presenteren op de zender E Solo di Pueblo, 101.9 FM. Daar zet hij zijn traditie voort om tijd en ruimte te wijden aan nieuwe muziek van onze eigen artiesten, maar ook aan nummers uit vervlogen tijden, nieuwe muzikale producties uit het buitenland, een speciaal hoekje voor gospel muziek en zo af en toe een vraaggesprek waarbij zijn gast diens of haar muzikale voorkeuren kenbaar maakt.

Percy Pinedo stapt niet op zonder zijn metgezel Eddy Sloop, bij het grote publiek van luisteraars bekend onder zijn artiestennaam ‘Sleutel”, zodat dit duo door kan gaan met commentaar leveren op allerlei aspecten van sport, amusement en andere onderwerpen die ter tafel komen.

Bij Radio Hoyer zal dit programma dezelfde ingrediënten bevatten waar Doming’i Pleizí om bekend staat van achterliggende jaren, en waar af en toe iemand in de maling te nemen niet mag uitblijven.

