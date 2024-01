ParadiseFM | ‘Het zou goed zijn voor ons eiland als Campo weer open gaat’

Persbureau Curacao

Extra: Curaçao op de goede weg om terug te keren naar categorie-1 in de luchtvaart

Ontwikkelingen op het gebied van burgerluchtvaart zijn erg belangrijk en daarom wordt er hard gewerkt om de burgerluchtvaart van Curaçao weer naar categorie-1 te brengen. Een belangrijke stap daarin is volgens minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) dat er wetten moeten worden aangenomen, zo schrijft de Èxtra.

Belangrijk om te weten: ICAO en FAA kijken daarbij of de toezichthouder op de luchtvaart (dit is voor Curaçao de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit, CBA) toezicht houdt volgens de internationale normen.

Het is een hardnekkig misverstand dat de luchthaven dus niet voldoet aan de normen en derhalve de Amerikaanse markt niet optimaal bedient kan worden. Het gaat primair om het toezicht van de autoriteit op de ‘eigen’ luchtvaartsector.

Van belang is dat een FAA categorie 1 status, toegekend door de Federal Aviation Administration (FAA) van de Verenigde Staten, vooral als voordeel heeft dat lokale maatschappijen directe vluchten naar de Verenigde Staten mogen uitvoeren. Dit is cruciaal voor het stimuleren van toerisme en handel tussen Curaçao en de VS.

Belangrijk in het wettelijk kader is volgens Cooper, de ‘Passenger Safety Oversight Charge’ wet, die unaniem is goedgekeurd door het Parlement van Curaçao. Dit is een zeer belangrijke wet die door de Staten is goedgekeurd en die tussen de 1,3 en 1,6 miljoen gulden per jaar genereert, bestemd voor de training van personeel.

Daarbij moet wel voorkomen worden dat de Minister van Financiën die naar de algemene middelen laat vloeien want dan is Curaçao weer terug bij af.

Het tweede wat moet worden gedaan is de verschillende wetten hun weg moeten volgen via onder andere VVRP, Financiën, Raad van Advies en uiteindelijk naar het Parlement. De minister schat dat tegen het midden van het jaar de wetten zo ver zijn dat ze in de Staten behandeld kunnen worden.

Volgens Cooper is het enige wat nog overblijft voor categorie-1 de kwestie van het CBA-personeel, het derde struikelblok. Dit proces loopt al drie jaar zonder dat het is afgerond. Hij erkent dat er obstakels zijn binnen de eigen overheid, of op zijn minst beslissingen die niet worden genomen.

De begroting van de CBA is al jaren onvoldoende om de taken, verantwoordelijkheden en ambities te kunnen uitvoeren. Zonder de invulling van deze drie essentiële onderdelen voor het houden van toezicht op de luchtvaartsector door een toezichthouder die kan functioneren volgens de internationale normen, is de FAA Cat 1 status nog “lichtjaren” weg.

Antilliaans Dagblad: Gelden voor criminaliteitsfonds

Justitieminister Shalten Hato verwacht dat verbeurdverklaarde gelden uit het Bientu-onderzoek, de afkoopsom van MCB in een strafproces, en de verkoopopbrengst van Campo Alegre binnenkort beschikbaar komen voor het criminaliteitsfonds. Deze fondsen zullen ingezet worden voor resocialisatieprojecten voor gedetineerden. Dit werd bekendgemaakt tijdens de voortzetting van de openbare behandeling van de Landsbegroting 2024 in de Staten.

Loterijmagnaat Dos Santos werd in de zaak Bientu verdacht van belastingontduiking, valsheid in geschrifte en witwassen. Hij is uiteindelijk veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en een proeftijd van drie jaar. Ook werd een totaalbedrag van 72,5 miljoen gulden verbeurdverklaard; dit is het bedrag op de rekeningen van Dos Santos in de Verenigde Staten waar sinds 2012 beslag op rust.

De Raad voor de Rechtshandhaving schreef in maart vorig jaar nog dat de controle op de in-en uitgaven van het Criminaliteitsfonds zo onder de maat zijn dat er onduidelijkheid is over welke gelden nu wel en welke niet naar het fonds moeten vloeien. Een degelijke administratie ontbreekt.

Extra: Wilshire Advisors (Campo) heeft een klacht ingediend: beschuldiging van documentvervalsing tegen Hoofdofficier van Justitie

Op 8 november 2023 heeft het bedrijf Wilshire Advisors Ltd. een klacht ingediend bij het kabinet van de Procureur-Generaal tegen Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong wegens vervalsing van documenten.

Zoals het bedrijf stelt in de aangifte: “Nu het vaststaat dat het Land zelf het complex heeft gekocht, is het overduidelijk wat het vooropgestelde plan is geweest om de rechter onder valse feiten te bewegen om de beschikking tot het in bewaring nemen van het complex te honoreren.”

In het verzoek aan de rechter heeft De Jong aangegeven dat Campo Alegre leeg staat en niemand voor de plaats zorgt. De Hoofdofficier van Justitie voegde eraan toe dat om deze reden er veel diefstallen plaatsvinden in het complex. Volgens de ingediende klacht zijn beide beweringen van De Jong vals en incorrect.

Het vervolg kennen we: Gilmar Pisas kocht het complex in september verleden jaar namens Curaçao voor 8,6 miljoen gulden.

Extra: Ministers van Justitie akkoord over behandeling in eerste aanleg met meerdere rechters

De ministers van Justitie van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten hebben unaniem ingestemd met de aanbevelingen van de evaluatiecommissie om complexe rechtszaken in eerste instantie door meerdere rechters te kunnen laten behandelen.

Het besluit is genomen in het licht van de noodzaak om het rechtssysteem te moderniseren en effectiever te maken in het behandelen van complexe zaken, die vaak een gedetailleerde en veelzijdige juridische aanpak vereisen.

Deze commissie benadrukte dat het hanteren van meervoudige kamers voor complexe zaken haalbaar is, hoewel het een aanzienlijke inspanning en herstructurering vereist. Gezien de financiële consequenties zal echter binnen het budget van het Gemeenschappelijk Hof moeten worden gekeken of de extra kosten van meer rechters gedekt kunnen worden.

Antilliaans Dagblad: Van dollar 62 cent import

Een nieuw onderzoek van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) wijst uit dat elke dollar verdiend met internationaal toerisme op Sint-Maarten leidt tot bijna 62 dollarcent aan extra import.

Dit heeft een aanzienlijke impact op de nettobijdrage van internationaal toerisme aan het eiland. In tegenstelling tot Sint-Maarten, lijkt internationaal toerisme in Curaçao geen extra goederenimport te veroorzaken, wat mogelijk samenhangt met de grotere diversificatie van de Curaçaose economie en het type toerisme dat het eiland aantrekt.

De CBCS benadrukt het belang van een gebalanceerde aanpak die zich richt op het ontwikkelen van andere sectoren naast het toerisme, zoals de duurzame energiesector op Curaçao en de logistieke industrie op Sint-Maarten. Deze aanbeveling volgt uit de voorlopige bevindingen van het onderzoek naar de reële bijdrage van toerisme aan de betalingsbalans van beide eilanden.

De betalingsbalans is een overzicht van alle transacties van een land met het buitenland en weerspiegelt de economische positie van dat land.

Extra: Kantinegeld voor gevangenen verhoogd naar 750 gulden

Het kantinegeld voor gevangenen wordt verhoogd met 250 gulden, van 500 gulden naar 750 gulden. Dit heeft minister Shalten Hato gisteren aangekondigd, waarbij hij aangaf dat de Ministerraad heeft ingestemd met het voorstel. Nu kunnen familieleden of kennissen meer geld storten voor de gevangene.

Sinds oktober 2022 had minister Hato aangekondigd dat hij besloten had het kantinegeld voor gevangenen te verhogen. De gevangenen krijgen 500 gulden in de kantine, waar ze items kunnen kopen die ze nodig hebben in de gevangenis. Hun familie moet dit geldbedrag storten, maar nu zal het kantinegeld verhoogd worden naar 750 gulden.

Minister Hato motiveerde zijn beslissing door aan te geven dat, gezien de prijsstijgingen van producten en andere uitgaven die van het kantinegeld worden gedaan, een verhoging naar 750 gulden gerechtvaardigd is. Deze beslissing heeft echter lang op zich laten wachten en wordt nu realiteit.

Bron: Persbureau Curacao