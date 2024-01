Telegraaf | Surinaamse politie verspreidt opsporingsbericht voor Desi Bouterse

Persbureau Curacao

Antilliaans Dagblad opent met de soap rond de veiling van olie uit Bullenbaai.

In BULLENBAAI staan bijna 500.000 vaten fuel oil, die in november geveild werden door Curaçao Refinery Utilities (CRU), opnieuw te koop na een mislukte deal met Count Energy. De olie, opgeslagen in Bullenbaai sinds september 2022, moet worden verkocht om een schuld van 18 miljoen gulden aan Curaçao Petroleum Refinery te dekken. Eerder had I&E Petroleum Group het hoogste bod gedaan, maar kon niet betalen. Een tweede veiling werd gepland, maar later afgeblazen. Nu wordt een nieuwe veiling gehouden op 14 februari, met strikte voorwaarden voor bieders.

Die wijsheid heeft het Antilliaans Dagblad van een advertentie op pagina 19 van de krant.

De olie ligt dan ook nog steeds opgeslagen in tank 9099 binnen de Bullenbaai-terminal. Dit is al het geval sinds september 2022. CRU, een dochteronderneming van Refineria di Korsou (RdK), tracht de betreffende olie door middel van een veiling van de hand te doen, om met de opbrengst hiervan de vordering op Curaçao Petroleum Refinery (CPR) – van zo’n 18 miljoen gulden – te kunnen voldoen.

In eerste instantie werd de olieveiling gewonnen door I&E Petroleum Group, dat met 28,6 miljoen dollar het hoogste bod deed. Deze partij voldeed echter niet aan haar verplichting om het geboden bedrag ook daadwerkelijk te betalen.

Vervolgens werd het op een na hoogste bod geaccepteerd. Dit bod, van 28,5 miljoen dollar, was gedaan door het in de Rotterdamse Waalhaven gevestigde Count Energy. Omdat het lang onduidelijk bleef of deze partij tijdig zou kunnen betalen, werd er voor 6 december afgelopen jaar al een herveiling gepland. Maar die werd afgeblazen, omdat het verschuldigde bedrag onderweg zou zijn.

De nieuwe veiling vindt plaats op 14 februari om 11.00 uur bij club Oleander aan de Weg naar Welgelegen. In de aankondiging van de veiling is onder meer te lezen dat iedere bieder vooraf een verklaring dient te ondertekenen en een in de veilingvoorwaarden genoemde aanbetaling moet doen. Ook kan van bieders worden gevraagd om voor aanvang aan te tonen dat het bedrag waarvoor maximaal een bod zal worden uitgebracht beschikbaar is of zal zijn bij een bancaire instelling in de monetaire unie van Curaçao en Sint-Maarten. Verder kan er een bankgarantie of andere zekerheid gevorderd worden, voor het bedrag van de geboden koopsom.

In de Èxtra en het Antilliaans Dagblad de jaarcijfers van CAP

Ruim 1,7 miljoen passagiers maakten afgelopen jaar gebruik van Curaçao International Airport Hato, een toename van ruim zestien procent vergeleken met het jaar daarvoor. Een bijna recordbrekende stijging in passagiersverkeer, record was in 2015, twee procent meer

Curaçao International Airport ontvangt negentien verschillende luchtvaartmaatschappijen die vluchten aanbieden van en naar de luchthaven. Deze luchtvaartmaatschappijen bieden vluchten aan naar drieëntwintig verschillende bestemmingen.

Onder de internationale vertrekkende passagiers was er een stijging van zestien procent ten opzichte van 2022, met in totaal ruim 665.000 reizigers.

De vertrekkende passagiers vanuit het Nederlands Caribisch gebied lieten een toename zien van twintig procent met bijna 135.000 reizigers, en de aankomende passagiers namen toe met achttien procent tot bijna 820.000.

De totale capaciteit kwam uit op ruim 2,1 miljoen stoelen (in- en uitgaand), een toename van elf procent ten opzichte van 2022. De gemiddelde bezettingsgraad van een vliegtuig kwam daarmee op 84 procent, een stijging van vier procentpunten ten opzichte van het voorgaande jaar.

In het Antilliaans Dagblad op pagina 6 een opmerkelijk bericht

De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) heeft ernstige bedenkingen tegen het voorgenomen ontslag van een bestuurslid van Fundashon Material pa Skol (FMS) en Fundashon Planifikashon di Idioma (FPI) door de minister van OWCS.

De bezwaren richten zich op de juridische procedure rond de fusie van FMS en FPI, en de overgang van FPI naar het Nationale Taalplanning Instituut Curaçao (NTIC).

Wat maakt dit bericht bijzonder:

De minister van Onderwijs Cithrey van Heydoorn wil bestuursleden ontslaan, omdat de twee stichtingen zijn gefuseerd. Terwijl dat niet nodig is, want als stichtingen ophouden te bestaan, houdt ook het bestuur op te bestaan. Maar de stichtingen zijn helemaal niet opgeheven na fusering, ontdekte de toezichthouder.

Bovendien en nu komt het: de minister heeft zich er niet mee te bemoeien met het ontslag en benoemen van het bestuur. Dat is aan de Raad van Commissarissen

In de Èxtra: Meer dan 300 controles en 60 boetes in actie tegen fraude op het water en stroomnet

In een recente actie tegen onregelmatigheden in het distributienetwerk van Aqualectra zijn meer dan driehonderd controles uitgevoerd bij bedrijven, winkels en woningen. Dit heeft geresulteerd in het uitdelen van zestig boetes, waarvan zes aan commerciële bedrijven en 54 aan woningen.

De boetes werden opgelegd wegens illegaal gebruik van water en elektriciteit, evenals andere onregelmatigheden in het netwerk.

Boetes voor geconstateerde onregelmatigheden kunnen volgens het water- en stroombedrijf oplopen tot 20.000 gulden. De zwaarste boetes tijdens deze actie, elk 15.000 gulden, werden opgelegd aan een bedrijf op de Rooseveltweg en een ander aan de Santa Rosaweg.

Het leuke Nieuws vandaag staat in het Antilliaans Dagblad, die hebben meegekeken met Veronica offside gisteren, waar Dick Advocaat te gast was

Dick Advocaat, de nieuwe bondscoach van het Curaçaose voetbalelftal, heeft plannen om nieuwe spelers te werven en eerdere spelers die vertrokken zijn vanwege onbetaalde salarissen terug te halen.

In de talkshow Veronica Offside deelde hij mee dat de financiële problemen van de Federashon Futbol Korsou (FFK), die hem eerder weerhielden, nu zijn opgelost.

Advocaat wil spelers als Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Shurandy Sambo, Tahith Chong en Justin Kluivert aantrekken. Hij benadrukte dat geld geen drijfveer was voor deze nieuwe uitdaging en herhaalde zijn doel om Curaçao te kwalificeren voor het WK in 2026.

Advocaat deed wel wat ontboezemingen die nog niet bekend waren:

een aantal voetballers stopte met Curaçao omdat ze niet betaald kregen.

De hoge schulden die voetbalbond Federashon Futbol Korsou (FFK) had, en met name de schuld die bestond uit achterstallige betalingen aan de spelersgroep.

Daarom wilde hij net meteen komen. “Toen hebben wij gezegd: dan stappen wij niet in. Pas als de spelers hun geld gehad hebben. Ze zeggen dat dat allemaal geregeld is”, aldus Advocaat in het tv-programma.

Namen die in de talkshow worden genoemd, zijn die van Leandro Bacuna, Vurnon Anita, Brandley Kuwas en Jurgen Locadia.

Spelers die Advocaat voor het eerst naar Curaçao wil halen, zijn onder meer Riechedly Bazoer, die momenteel bij AZ speelt, en de twee PSV’ers Armando Obispo en Shurandy Sambo. Ook de bij Luton Town spelende Tahith Chong en de zoon van Patrick Kluivert, Justin Kluivert, die bij AFC Bournemouth speelt, staan op het verlanglijstje van Advocaat.

Net als Sontje Hansen, maar gezien zijn jonge leeftijd, verwacht Advocaat niet dat hij al een keuze voor Curaçao durft te maken, omdat hij daarmee een eventuele selectie voor Oranje zou kunnen verspelen.

Het gesprek met Advocaat in Veronica Offside gaat niet alleen over de spelers. Ook vertelt hij desgevraagd, door presentator Wilfred Genee, dat geldt voor hem geen drijfveer was om deze nieuwe klus aan te nemen.

De nieuwe bondscoach herhaalt aan de talkshowtafel zijn doel: Curaçao kwalificeren voor het WK in 2026. “Dat traject kan anderhalf jaar duren, maar ook twee maanden. Dat is afhankelijk van of je wint of verliest. We hebben er veel zin in”, zo zegt Advocaat.

Bron: Persbureau Curacao