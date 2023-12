PBC | Curaçaose masterlicentiehouder Antillephone faciliteert gokbedrijf met overtreding anti-witwasregels

Persbureau Curacao

DEN HAAG – Gokbedrijf Betent, in Nederland bekend van de onlinekansspelen van BetCity en opererend onder een ‘masterlicentie’ van Antillephone, heeft een boete van drie miljoen euro gekregen vanwege het overtreden van de anti-witwasregels.

Volgens de Nederlandse Kansspelautoriteit KSA moeten gokbedrijven hun klanten goed controleren om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan, maar hierin is Betent tekortgeschoten. Het gaat om de eerste openbaar gemaakte boete van de KSA om een dergelijk vergrijp.

Het op Curaçao in het E-commerce Park geregistreerde Betent, dat met BetCity onder meer sportweddenschappen aanbiedt, had samen met andere gokbedrijven vorig jaar al instructies gekregen van de toezichthouder om de controles op orde te brengen.

Vervolgens is de KSA gaan kijken of er sprake van verbetering was. Tussen december vorig jaar en mei dit jaar bleek een groot deel van de beoordeelde klantenonderzoeken bij Betent toch niet aan de eisen te voldoen.

Zo begon Betent vaak pas laat aan zo’n controle, nadat er al grote bedragen vergokt waren. Ook was het bedrijf laks in het opvragen van bronnen van inkomsten van klanten. Verder heeft Betent in veel gevallen nagelaten om ongebruikelijke transacties te melden bij de autoriteiten, terwijl dit wel verplicht is.

De KSA zegt Betent dit alles ‘zwaar’ aan te rekenen. “We zijn nu echt uit de opstartfase van de markt, en dat betekent ook dat er voor sommige zaken geen excuses meer zijn”, aldus KSA-bestuursvoorzitter René Jansen.

Forse boetes

De toezichthouder deelt vaker forse boetes uit. Zo werd in oktober bekend dat GoldWin, van de website Westcasino, een boete kreeg van 6,8 miljoen euro. MKC Limited, van de site Betworld247, moest daarnaast bijna één miljoen euro betalen. Deze geldstraffen werden evenwel opgelegd om een andere reden: de partijen opereerden zonder de benodigde vergunning.

De KSA laat weten dat de waakhond tot nu toe aan één andere partij ook een boete heeft uitgedeeld om het overtreden van de anti-witwasregels. Maar die straf is nog niet wereldkundig gemaakt omdat daarover nog een juridische procedure loopt.

Curaçaose masterlicenties

De KSA heeft tot nu toe niet gereageerd op het onderzoek van Curacao.nu waarin ernstige twijfels zijn gerezen over de geldigheid van de ‘masterlicenties’ die het eiland heeft afgegeven.

Antillephone is een van de masterlicentiehouders die haar vergunning in 2008 niet verlengd kreeg, maar wel via een niet-wettelijke en kennelijke gedoogconstructie een zogenaamde briefverlenging van de toenmalige justitieminister David Dick kreeg. De originele vergunning uit 1996 staat dat niet toe.

Naschrift KKC

