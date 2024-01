PBC | Curaçaose denktank peilt publieke mening over klimaat en raffinaderij

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Curaçao en Suriname praten komende maandag over een pakket van overeenkomsten op het gebied van industrie, handel en investeringen in Curaçao en Suriname en verdergaande technische samenwerking op andere relevante gebieden.

dat meldt het ministerie van Economische Ontwikkeling in Willemstad.

Een belangrijk onderdeel van de gesprekken is het voornemen om een bilaterale handelsovereenkomst in de vorm van een Partial Scope-handelsakkoord tussen beide landen te realiseren en een bilaterale fiscale overeenkomst in nauwe samenwerking met de minister van Financiën.

Dit is volgens de Curaçaose autoriteiten een bijzonder moment, omdat ondanks de historische banden tussen Curaçao en Suriname, dit de eerste keer sinds Curaçao autonoom werd in 2010 dat de landen officieel handelsbetrekkingen met elkaar aangaan.

Investeren

De internationale financiële sector in Curaçao heeft al geruime tijd interesse in de ontwikkelingen in Suriname, met name in de oliesector. In november 2022 organiseerde Curaçao een handelsmissie naar Suriname om te werken aan de banden via de zogenaamde Suriname – Curaçao Financial Corridor, die naar eigen zeggen veel voordelen biedt voor het bedrijfsleven in beide landen.

Suriname is volgens Curaçao een zeer belangrijke commerciële, sociale en culturele bondgenoot voor het eiland. Er zijn al eeuwenlang sterke historische banden tussen beide landen, die waardevol zijn om te blijven versterken, aldus het ministerie.

