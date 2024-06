ParadiseFM | Curaçao verwelkomde 53.970 verblijfsbezoekers in mei 2024

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Curaçao heeft in mei bijna 54.000 verblijfstoeristen verwelkomd, een stijging van 24 procent vergeleken met mei vorig jaar.

Dit resultaat bevestigt volgens toeristenbureau CTB de status van Curaçao als een toonaangevende reisbestemming in het Caribisch gebied.

Curaçao blijft een divers publiek aantrekken, met Europa als grootste markt, goed voor 41 procent van de bezoekers in mei 2024. Noord-Amerika volgt met 29 procent, wat de aantrekkingskracht van het eiland voor Amerikaanse en Canadese reizigers weerspiegelt. Zuid-Amerika draagt 20 procent bij, terwijl de Caribische regio 7 procent van de bezoekers levert.

Nederland

Nederland is de belangrijkste bronmarkt voor Curaçao met ruim negentienduizend Nederlandse bezoekers, een groei van 20 procent in mei. Van de Nederlandse bezoekers komt 22 procent uit Zuid-Holland, zestien procent uit Noord-Holland en tien procent uit Noord-Brabant.

Qua leeftijd valt 33 procent van de Nederlandse bezoekers in de categorie 45-64 jaar, en 32 procent in de categorie 25-44 jaar. De meeste Nederlanders kozen voor niet-resortaccommodaties (56 procent), terwijl 44 procent in een resort verbleef. Gemiddeld verbleven Nederlandse bezoekers elf nachten in mei.

Amerika

Uit de Verenigde Staten werden ruim veertienduizend bezoekers verwelkomd, een stijging van 26 procent ten opzichte van vorig jaar. De Amerikaanse markt versterkt zijn positie als een belangrijke bronmarkt voor Curaçao.

Amerikaanse bezoekers kwamen voornamelijk uit New York (achttien procent), Florida (acht procent) en North Carolina (vijf procent). De leeftijdsverdeling van Amerikaanse bezoekers is vooral tussen 45 en 64 jaar (36 procent), gevolgd door bezoekers tussen 25 en 44 jaar (33 procent). In termen van accommodatie verkoos 68 procent van de Amerikaanse bezoekers resort hotels, terwijl 32 procent voor andere verblijfsmogelijkheden koos. Gemiddeld verbleven Amerikaanse bezoekers zes nachten op Curaçao.

Brazilië

Brazilië, de derde best presterende markt, zag een opmerkelijke groei met een toename van 116 procent in verblijfstoeristen, met in totaal bijna vierduizend bezoekers. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de bijna achttienhonderd Brazilianen van vorig jaar. Gemiddeld verbleven Braziliaanse bezoekers zeven nachten in mei. Wat betreft accommodatie koos zestig procent van de Braziliaanse bezoekers voor resort hotels.

Cruise

In mei registreerde de Curaçao Ports Authority tien cruiseschepen, met bijna veertigduizend cruisebezoekers, een daling van acht procent ten opzichte van vorig jaar.

