PBC | College financieel toezicht wijst Ennia-reddingsplan van Nederland af als ‘zeer onwenselijk’

Dick Drayer | Persbureau Curacao

DEN HAAG – Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten heeft zijn bezorgdheid geuit over het voorgestelde reddingsplan van Nederland voor de noodlijdende verzekeraar Ennia.

Den Haag wil Curaçao maar liefst 1,2 miljard gulden lenen om Ennia te ondersteunen, maar het College noemt dit plan ‘zeer onwenselijk’.

Het College is een belangrijk adviesorgaan dat ervoor moet zorgen dat de overheidsfinanciën van Curaçao en Sint Maarten niet uit de hand lopen, om herhaling van de schuldenproblemen uit 2010 te voorkomen. Er zijn ook colleges financieel toezicht voor Aruba en de andere eilanden.

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten heeft als belangrijkste taak om toezicht te houden op de financiële stabiliteit en overheidsbegroting van de twee landen in het Koninkrijk. Die taak is verankerd in de Rijkswet financieel toezicht. Volgens het College is het Ennia-reddingsplan in strijd met deze wet.

Advies

Het Cft stuurde vorige week een negatief advies aan minister van Financiën, Javier Silvania. Daarin merkt de toezichthouder op dat de voorgestelde steun goedkeuring vereist van de Tweede en Eerste Kamer in Nederland.

De demissionaire staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties drong er bij het parlement op aan om ‘met spoed’ in te stemmen met een maatregelenpakket waarin het Ennia-plan is opgenomen. De Tweede Kamer discussieert hierover aanstaande woensdag, maar tot nu toe heeft het demissionaire kabinet het negatieve advies van het Cft nog niet met het parlement gedeeld.

Grootste

Ennia is de grootste verzekeraar in de Nederlandse Caraïben, met ongeveer 30.000 polishouders in Curaçao en in Nederland, Ennia verkeert in financiële problemen als gevolg van de voormalige eigenaar, de Iraans-Amerikaanse Hushang Ansary, die de financiële reserves van het bedrijf heeft uitgehold. In 2021 werd hij veroordeeld tot het terugbetalen van €500 miljoen aan Ennia.

Zonder hulp van Nederland is Ennia gedwongen om tachtig procent te korten op de aanspraken van pensioengerechtigden en polishouders. Volgens Van Huffelen leidt dit tot onaanvaardbare sociale onrust op de twee eilanden. Het gat bij Ennia is zo groot dat de regering Pisas van Curaçao en de regering Jacobs van Sint Maarten dit niet zelf kunnen dekken op de kapitaalmarkt.

Schuldquote

Maar het College waarschuwt dat de voorgestelde herkapitalisatie ‘een aanzienlijke verhoging van de overheidsschuld en schuldquote voor Curaçao zal betekenen’. De overheidsfinanciën van Curaçao zijn volgens het College al verzwakt door de gevolgen van de coronapandemie.

Als het plan doorgaat, stijgt het begrotingstekort van Curaçao, wat in strijd is met de Rijkswet financieel toezicht. Bovendien nemen de rentelasten voor Curaçao aanzienlijk toe als gevolg van rentebetalingen op de toekomstige Ennia-lening en de herfinanciering van coronaleningen, wat opnieuw in strijd is met de wet.

Het College waarschuwt ook voor de ernstige beperking van de financiële ruimte voor productieve investeringen als gevolg van het Ennia-plan, wat de capaciteit van Curaçao om schulden terug te betalen verder ondermijnt. Het College twijfelt bovendien of Ennia ooit in staat zal zijn om geld aan de overheid uit te keren.

