PBC | 21-jarige krijgt 18 maanden gevangenisstraf voor het bezit van meer dan 2000 marihuanaplanten

WILLEMSTAD – Een 21-jarige man, Sharionis S., is veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar, voor het bezit van meer dan tweeduizend marihuanaplanten.

De veroordeling vond plaats nadat de politie op 24 maart een gerechtelijke huiszoeking uitvoerde bij een huis in Flip, Bandabou, en daar een grote hoeveelheid marihuanaplanten aantrof.

Sharionis S. verklaarde in de rechtbank dat hij zijn tijd besteedt aan het telen van fruit- en groenteplanten, maar gaf toe ook 2396 marihuanaplanten te hebben geplant.

De plantage, verspreid over drie gebieden, werd door de politie ontdekt via dronebeelden die werden gemaakt tijdens de zoektocht naar een gestolen auto. In hun proces-verbaal merkte de politie op dat sommige van de planten in bloei stonden.

De openbare aanklager vroeg de beklaagde hoe hij voor de planten zorgde en voor wie hij dit deed. Hij wilde weten of Sharionis voor zijn neef werkte, die in een huis naast de plantage woont. Sharionis hield vol dat hij de planten verzorgde om zelf wat geld te verdienen, en dat hij niet voor iemand anders werkte.

Er werd ook opgemerkt dat de water- en elektriciteitsvoorzieningen in het huis illegaal waren. Sharionis beweerde dat deze al aanwezig waren toen hij in het huis trok dat zijn moeder aan hem had nagelaten.

De advocaten van de beklaagde betoogden dat hun cliënt zich niet bewust was dat het kweken van marihuana illegaal is. Ze stelden ook dat het niet bewezen kon worden dat alle in beslag genomen planten daadwerkelijk marihuana waren, omdat slechts vijf ervan werden getest.

De advocaten wezen erop dat de planten nog niet klaar waren voor de oogst en dat de beklaagde dus geen winst had gemaakt uit de marihuanateelt.

De rechter oordeelde dat de aanklacht bewezen was en dat de vijf geteste planten voldoende bewijs vormden. De rechter benadrukte dat Sharionis al eerder een waarschuwing had ontvangen in oktober 2022 en merkte op dat de plantage een grote, professioneel opgezette operatie was.

Bron: Persbureau Curacao