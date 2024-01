PBC | Nieuwjaarsbaby op Curaçao heet Kylian

Persbureau Curacao



Fiesta Di Luz is letterlijk het festival van licht met als thema Kerstmis, Hoop, Geloof en Liefde! Dick Drayer (C-Media) en Rick Hart (NU.CW) en Tim van Dijk (TMedia) maakte deze productie geheel belangeloos voor diegene niet in staat zijn om dit event te bezoeken maar ook voor diegene die graag verbonden blijft met Willemstad Centrum Curaçao!

Muziek is van Izaline Calister in Papiamento : Mi Pais

Bron: YouTube – All Rights Reserved

Camera & Editing TIM VAN DIJK 0031-6-43499355

Insta: TMEDIA_Tim_van_Dijk

Bron: Persbureau Curacao