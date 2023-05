ParadiseFM | Museumweekend is ruggensteun aan ‘kwakkelende’ musea

Een ‘living history’ vertelling volgen bij Kas di Pal’i Maishi. Brood bakken bij Museo Vikto Bartholomeus of een meet & greet met kunstenaars bij het Curaçaosch Museum.

Dit weekend zijn er verschillende interactieve activiteiten bij de lokale musea. De Curaçaose museumvereniging trapt vandaag het Museumweekend af. Tot en met zondag bieden de aangesloten musea een interactief programma voor bezoekers. Naast aangepaste openingstijden zijn er ook veel begeleide tours door diverse musea.

Museumkaart

De museumvereniging wil met dit weekend benadrukken hoe belangrijk het is om ons cultureel erfgoed en daarmee onze musea te steunen. Dit jaar is de Museumkaart gelanceerd. Daarmee kan men drie musea bezoeken. Een kaart kost 25 gulden voor volwassenen en 15 gulden voor kinderen. De kaart is een ruggensteun voor de lokale musea die het moeilijk hebben.

Sluiting

De meeste musea draaien zonder reguliere overheidssteun en kampen daardoor al jaren met grote uitdagingen. De coronapandemie heeft ertoe geleid dat sommige musea moesten sluiten, anderen hebben financiële problemen en moeten met een minimale personele bezetting draaien.

In de afgelopen jaren hebben alle musea zich bereid getoond om op de Internationale Museum Dag, gratis toegang tot hun museum te verlenen met als doel de musea toegankelijker te maken voor iedereen. Helaas zijn de meeste musea niet langer in staat om dit te doen.

Bron: ParadiseFM