ParadiseFM | Link tussen drugszaak Promes en liquidatie Curacao

Er is een link tussen de drugszaak waarin profvoetballer Quincy Promes verdachte is, en een liquidatie een paar jaar geleden op Curacao. Dat blijkt uit het relaas van het OM vandaag tijdens een rechtszitting in Rotterdam.

Promes zou 250 duizend gulden boete hebben moeten betalen aan drugshandelaar Piet W, vanwege 400 kilo gestolen cocaine. Om diezelfde partij gestolen coke zouden in 2019 twee mannen om het leven zijn gebracht: ex-profvoetballer Kelvin Maynard in Amsterdam en de 23-jarige Genciel Feller. Die laatste werd op klaarlichte dag op Curacao geliquideerd voor Panaderia Libanesa op de Caracasbaaiweg toen hij in een auto zat te wachten. Twee mannen zijn inmiddels voor de moord op Feller tot 16 en 20 jaar cel veroordeeld . Piet W zou de opdrachtgever zijn geweest. Hij ontkent.

Piet W werd in 2014 in Nederland veroordeeld tot zeven jaar cel als hoofd van een internationale drugsbende, maar wist te ontsnappen en verbleef sindsdien in Suriname. Vorig jaar werd hij op Aruba aangehouden. W staat nu onder andere voor de rechter vanwege die 400 kilo, een andere lading van 4030 kilo cocaine en de twee liquidaties.

Promes wordt op zijn beurt verdacht met zijn familie te hebben geinvesteerd in een lading van 4000 kilo cocaine, die in 2020 in de haven van Antwerpen in beslag werd genomen. Promes woont momenteel in Rusland, waar hij voetbalt bij Spartak Moskou en waar hij naar verluidt probeert om de Russische nationaliteit te verkrijden. Promes kwam tot nu toe 50 keer uit voor het Nederlands elftal.

Bron: ParadiseFM