Dick Advocaat is nog steeds in beeld om bondscoach van Curaçao te worden. Dat zegt zijn zaakwaarnemer Rob Jansen in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Er is zelfs een inzamelingsactie gestart om de oefenmeester te kunnen halen. Kennelijk zou de voetbalbond hebben aangeklopt bij sponsoren. Als het bedrag er is, dan is de kans groot dat de Nederlander toch instapt met zijn hele groep. Dat betekent dat onder meer zijn vaste assistent Cor Pot mee zal gaan. Op dit moment is Dean Gorré bondscoach van Curaçao. Het elftal staat ook achter hem. Volgens Jansen zou Gorré aanblijven als assistent als Advocaat met FFK in zee gaat.

Bron: ParadiseFM