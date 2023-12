PBC | Ultimatum aan Curaçao over asfaltfabriek en luchtkwaliteit

Hoewel de bezettingscijfers van hotels vorige maand nauwelijks veranderden, zag de sector wel een stijging van de kamerprijzen.

Hotelgasten betaalden ruim 14 procent meer voor een kamer dan vorig jaar. Een overnachting kostte gemiddeld 222 dollar. Dat is zelfs bijna 8 procent meer dan wat er in de regio gevraagd wordt. Daarnaast bedroeg de RevPar (omzet per beschikbare kamer) 167,15 dollar. Dat is 13,6 procent meer dan in november 2022. Belangenvereniging Chata is blij met deze ontwikkeling.

De hotels op Curaçao behaalden een gemiddelde bezettingsgraad van 75,2 procent in november 2023. Dat is 0,5 procentpunt minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Chata baseerde zich op de cijfers die 14 hotels hebben aangeleverd. Zij vertegenwoordigen 54 procent van alle hotelkamers op het eiland.

Bron: ParadiseFM