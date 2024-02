ParadiseFM | Hevige brand in populaire snackbar ‘Lik je vingers’

De Curaçaose brandweer moest vanochtend met spoed uitrukken nadat ze een melding hadden gekregen van een brand midden in Saliña. Bij aankomst bleek dat de populaire snackbar “Lik je Vingers” volledig in brand stond.

De brandweereenheden van Steenrijk en Mundu Nobo hebben er alles aan gedaan om te blussen, maar konden niet voorkomen dat de grote vlammen de zaak volledig verwoestten. Een onderzoek moet de oorzaak van de brand bepalen.

‘Lik Je Vingers’ is een vaak druk bezochte eettent gelegen aan de Kaya Max Henriquez, in Saliña. Er is ook een filiaal van ‘Lik je Vingers’ in Building Depot in Zeelandia.

Bron: ParadiseFM