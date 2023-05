ParadiseFM | Herdenking 30 mei

Vandaag is het 54 jaar geleden dat de arbeidersonlusten op Curaçao uitbraken. Dit belangrijke keerpunt in de Curaçaose geschiedenis wordt vandaag herdacht. Straks, om kwart voor 9, is er een plechtige ceremonie bij vakbond PWFC op het Isla-terrein. Daarna vertrekt een stoet naar de begraafplaatsen van Santa Maria, Groot Kwartier en het monument in Berg Altena. Daar worden kransen gelegd. Van vier uur tot vijf uur ‘s middags is er een programma op het Wilson Papa Godett plein.

Trinta di mei verwijst naar de staking van werknemers van de Shell op 30 mei 1969 onder leiding van Papa Godett, Amador Nita en Stanley Brown. Daarbij vielen twee doden en tientallen gewonden. Deze gebeurtenis was een belangrijk keerpunt in de politieke, culturele en socio-economische verhoudingen op het Antilliaanse eiland.

Programa-30-mei-2023-henter-dia-final.pdf (gobiernu.cw)

Bron: ParadiseFM