NRC | Of ze nu in hun cel zitten of niet – criminelen dreigen Ecuador over te nemen

Een man die Gosieweg probeerde over te steken is daarbij dinsdagavond ernstig gewond geraakt. Hij is kort na het incident in het ziekenhuis overleden. Daarmee is de man het eerste dodelijke verkeerslachtoffer van 2024.

Volgens ooggetuigen probeerde hij over te steken nadat een pickup net was gepasseerd, maar de man had de aanhangwagen van de auto niet gezien. Op het moment dat hij op de weg stapte werd hij vol door de aanhangwagen geraakt.

De politie heeft vanochtend bekend gemaakt dat het gaat om de in 1961 op Curaçao geboren Charles Christiaan Daal.

Bron: ParadiseFM