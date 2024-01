Democracy now! | Friday, January 26, 2024

Er is een oplossing gevonden voor het probleem van de zorgbudgetten die de overheid aan CMC moet betalen.

Dit blijkt uit de presentatie die minister van Financiën Javier Silvania deze week gaf tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement. Er is recent al 4 miljoen naar het ziekenhuis gegaan in verband met de transitiekosten van 2018 en 2019. In het parlement werd duidelijk dat de komende drie maanden nog eens 15 miljoen Naf naar het CMC zal gaan; dat is geld voor de periode na 2020.

Volgens Silvania is het akkoord bereikt in samenspraak met de directie van het ziekenhuis. Al langer was bekend dat het Curacao Medical Center de overheid had aangesproken op kosten die in hun ogen achterstallig waren.

Bron: ParadiseFM