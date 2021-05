ParadiseFM | “Bouw tweede fase Corendon dit najaar verwacht”

Corendon hoopt dit najaar te beginnen aan de tweede fase van de bouw van het Mangrove Beach Resort.

Dat zegt Corendon-topman Atilay Uslu in het Antilliaans Dagblad. Het doel is om binnen anderhalf jaar 400 extra kamers te bouwen.

De financiering van APC is rond, maar Uslu zegt pas groen licht te willen geven zodra de coronapandemie onder controle is. Ook zegt hij dat het hotel eerst moet herstellen van de slechte bezetting in het eerste jaar.

Corendon hoopt op een bezetting van 40 procent rond juli. Rond het najaar kan er dan ook meer personeel aangenomen worden, aldus Uslu.

Bron: ParadiseFM