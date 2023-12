Opinie | Einde verhaal voor de uitgifte van goklicenties

Opinie Marguérite Nahar | Met vonnissen

Op 22 december 2023 om 10:09 uur heeft de Hoge Raad der Nederlanden (let wel!) uitspraak gedaan in de zaak betreffende de illegaliteit van de uitgifte van goklicenties. Met die uitspraak van dat hoge rechtscollege binnen het Koninkrijk, dat ook voor Curaçao -als Land binnen het Koninkrijk- als de hoogste rechter geldt, is de uitgifte van goklicenties op Curaçao definitief ter ziele. Maar ook en vooral is het een grote overwinning voor het bestendigen van de persvrijheid op Curçacao.

Het spreekt vanzelf dat ook het traject van de aanpassing van de bestaande wetgeving nu ook op een dood spoor is beland. Dat traject is bedoeld om de uitgifte van goklicenties een wettelijke grondslag te verschaffen met allerlei voorwaarden waar dan aan zou moeten worden voldaan.

Maar met dit arrest van de Hoge Raad is ook dat nu een gepasseerd station, want in het arrest is thans de volgende jurisprudentie vastgesteld: (1) sublicentiëring van kansspelvergunningen is niet wettelijk toegestaan, (2) masterlicenties in combinatie met sublicentiëring vormen een witwasroute en (3) kunnen worden gekwalificeerd als grootschalige belastingfraude (indien daar geen belasting over is afgedragen).

Ook in de Nederlandse kansspel wetgeving was de mogelijkheid van gokken op online casino’s gelegaliseerd om die reeds wijdverbreide vorm van gokken uit de illegaliteit te halen, maar in de Nederlandse wetgeving is nooit ofte nimmer de mogelijkheid van de uitgifte van sublicenties opgenomen. Dat was een op Curaçao heel kien bedacht verdienmodel voor een handjevol master licentiehouders. En wat een pijn en leed en ontwrichting in gezinnen heeft dat kien bedachte plan niet wereldwijd teweeggebracht door de gokverslaving op online casino’s die wereldwijd toeneemt.

En nu is het dus EINDE VERHAAL voor het verdienmodel, maar het is niet EINDE VERHAAL voor de minister van Financiën op Curaçao, want nu is juist de weg geopend voor de minister om op grond van deze jurisprudentie over de afgelopen vijf jaar de niet afgedragen belastingen bij alle master licentiehouders te gaan innen, verhoogd met boete aan die multimiljardairs op te leggen wegens hun verzuim om aangifte te doen gedurende de laatste 26 jaar voor de WINSTBELASTING, die er op hun verdiensten verschuldigd was door hun bedrijven, plus naheffingsaanslagen INKOMSTEN BELASTING op het persoonlijke vlak van de aandeelhouders voor HUN verzuim om aangifte te doen in de I.B.

Aangezien tot nu toe in de regeringscoalitie, althans binnen coalitiepartner MFK, alleen de huidige minister van Financiën zich heeft ontpopt als een professional in het landsbestuur, door doelgerichte bestuursdaden te stellen om de inkomsten van ’s Lands financiën te verhogen, is het te verwachten dat de minister van Financiën zich deze kans niet zal laten ontglippen om de Landskas te fourneren met deze volstrekt legitieme naheffingsaanslagen ten laste van de betrokkenen.

Marguérite Nahar,

Curacao

Naschrift KKC



