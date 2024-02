Extra | Journaal 6 februari 2024

Een visser is dinsdagochtend bij Shete Boka in zee gevallen en kwam vast te zitten onder een klif. Dat maakt het Korps Politie Curaçao bekend.

De politie ontving rond 08.37 uur een melding dat drie mannen gingen vissen bij Shete Boka waarna één van hen in zee viel. Kort daarna ontving de politie informatie dat de andere twee mannen een touw in het water hadden laten zakken, zodat het slachtoffer zich eraan kon vasthouden en omhoog kon worden gehaald.

Terwijl ze bezig waren de man uit het water te halen, brak het touw en viel de man opnieuw in het water. De brandweer en de Kustwacht werden ingeschakeld, maar bij aankomst was hun hulp niet meer nodig, omdat de andere vissers erin waren geslaagd om de man uit het water te halen.

De visser die in het water viel, verklaarde aan de politie dat de zee ruw was en een grote golf hem overspoelde waardoor hij in zee viel.

Nu.cw schreef medio december ook over een visser die bij Shete Boka in zee was gevallen. Eind december raakten er opnieuw twee mannen in moeilijkheden bij het natuurpark. Een van hen kwam half december ook al in de problemen. Het is onduidelijk of het om dezelfde mannen gaat.

Bron: Nu.cw