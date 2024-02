Extra | Journaal 6 februari 2024

Door: Sanne van den Boomen



In de Caracasbaai zwemmen geen Portugese Oorlogsschepen. De ‘Mauve Stinger’ of ook wel ‘Parelkwal’ genoemd, zou het soort zeedier zijn dat voor ophef zorgt in de Caracasbaai.

Snorkelaars zouden de kwal tijdens het zwemmen hebben gezien. Door het draaien van de wind kan het zijn dat de kwal de baai is ingedreven. Dat verklaren bronnen aan Nu.cw.

Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) zegt dat onderzoek aantoont dat de situatie in Caracasbaai niet gevaarlijk is. Het zeedier dat in de baai rondzwemt zou de ‘Spotwing Comb Jellies’ zijn. De Spotwing Comb Jelly is ongevaarlijk voor mensen, zo meldde Carmabi aan het ministerie van GMN. Dat schrijft de Extra.

De politie heeft maandagochtend de Caracasbaai afgesloten nadat er vermoedelijk Portugese oorlogsschepen waren ontdekt. Een man werd onwel nadat hij door een kwal was gestoken. Uiteindelijk werd hij naar het Curaçao Medical Center gebracht voor medische behandeling.

Bron: Nu.cw