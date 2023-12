Extra | Journaal 13 december 2023

De Kustwacht, de politie en andere autoriteiten gaan tijdens Fuikdag 2024 op zee en langs de kustlijnen extra controleren.

De Kustwacht verzoekt eigenaren van boten rekening te houden met de regels die voor de feestelijke dag op het water gelden en door de regering zijn vastgesteld. Dat meldt Kustwacht Caribisch Gebied.

Het doel van de controles is volgens de Kustwacht om te garanderen dat personen zich aan de regels houden. Zo is de verkoop van alcohol niet toegestaan, net zoals het afspelen van muziek op vloten of podia. Daarnaast moeten boten voldoende zwemvesten aan boord hebben en de juiste scheepsdocumenten. Ook moeten ze zich houden aan het toegestane aantal passagiers aan boord.

Bovendien gaat de brandweer controleren voor het aansteken van barbecues aan boord. Na 17.00 uur ‘s middags is het niet meer toegestaan om muziek af te spelen. De autoriteiten gaan ook controleren op samenscholing na 17.00 uur bij baaien en andere locaties op zee.

De Kustwacht waarschuwt voor het ophalen en brengen van personen naar Fuikbaai. Dit is niet toegestaan, omdat sommige personen achterblijven en niet terug kunnen komen naar Caracasbaai. Het gevolg is dat zij dan over het privéterrein van Barbara Beach terug naar de stad lopen. Dit zorgt volgens de Kustwacht voor chaos.

Boten die niet afkomstig zijn uit Curaçao moeten via de Immigratie en Douane binnenkomen om in te klaren. Volgens de Kustwacht zullen de autoriteiten direct handelen wanneer mensen en boten zich niet aan de genoemde maatregelen houden.

Naast controles van de Kustwacht zal ook de Haven en Veiligheid Inspectie controleren. Ook het Korps Politie Curaçao, de Douane, Santa Barbara Security, het Rose Kruis, Fundashon Kuido Ambulance Curaçao en Citro zullen aanwezig zijn.

Fuikdag valt op 7 januari 2024.

Bron: Nu.cw