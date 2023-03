Nu.cw | Steeds meer zwartwerkers in de toeristensector

Duikscholen hebben veel last van zwartwerkers. Volgens Curaçao Apartments and Small Hotels Association (Casha) werken er in de toeristensector veel zwartwerkers. Dit houdt in dat mensen in de toeristische sector werken zonder vergunning of zonder belasting af te dragen.

Het probleem speelt al jaren, meldt de organisatie aan Nu.cw

Zo geven duikers aan dat er veel zwartwerkers in de sector zijn. Duikscholen die zwart werken, ontvangen cash op de locatie waar ze duiken. Dit is iets wat volgens Casha regelmatig gebeurt, terwijl er volgens de organisatie gelijke kansen zijn waardoor iedereen op een eerlijke manier met elkaar kan concurreren.

De overheid werkt er samen met Casha, Curaçao Hospitality And Tourism Association (Chata) en Curaçao Tourist Board (CTB) aan om stappen te ondernemen tegen de zwartwerkers. Om die reden is er iedere maand een meeting met de minister van Financiën, het Stichting Belasting Accountants Bureau (SBAB), Chata en CTB over hoe dit probleem gestopt kan worden.

Bron: Nu.cw