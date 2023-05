Nu.cw | Nieuwe kijk achter de schermen bij CMC

Een nieuwe aflevering van Bida, Tras Di Kortina (Life, Behind The Curtain) van het Curaçao Medical Center (CMC) is vanaf woensdag 24 mei te zien.

Bida, Tras Di Kortina is een serie over – de naam zegt het al – wat er achter de schermen in het ziekenhuis gebeurt. Met de serie wil het CMC vragen beantwoorden die mensen hebben en de gemeenschap dichter bij het werk van het zorgpersoneel in het ziekenhuis brengen. Door de afleveringen krijgt de kijker een beter beeld van wat de processen en richtlijnen in het ziekenhuis zijn.

De aflevering is om 19.30 uur ‘s avonds te zien op TeleCuracao, om 21.00 uur op TV Direct en Nos Pais en op de Facebookpagina van het CMC en Vigilante.

De serie bestaat uit tien afleveringen in totaal. De volgende uitzendingen zijn op 21 juni, 19 juli en 23 augustus.

Bron: Nu.cw