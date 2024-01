ParadiseFM | Streefdatum Caribische gulden 31 maart 2025

Gouverneur Lucille George-Wout heeft tijdens de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak geen uitbranders uitgedeeld. In tegendeel tot andere jaren, haalt ze geen belangrijke kwesties aan, maar heeft ze het over Moises Frumencio da Costa Gomez, oftewel ‘Doktor’, haar inspiratiebron.

“Geloof me, ik moet op mijn lippen bijten om de aankoop van Campo níet te noemen, niet stil te staan bij de slopende Ennia-kwestie; slopend met name voor de pensioenhouders, of de perikelen rondom de indiening van de begroting 2024 niet aan te halen”, aldus de gouverneur.

George-Wout noemt Doktor en wil de mensen door zijn ogen naar Curaçao laten kijken. “Doktor zag in dat het kleine Staatsdeel Curaçao – net zoals elke andere kleine gemeenschap- onmogelijk een zelfstandig leven kan leiden. Hij pleitte voor een nauwe economische en culturele aansluiting binnen het Koninkrijk”, aldus de gouverneur.

De gouverneur vertelt dat Doktor een inspiratiebron is voor haar. Ze hoopt dat het ideaalbeeld van Doktor een inspiratie is voor iedereen en hen inspireert om zich in te zetten voor de opbouw van Curaçao.

Doktor heeft in de jaren 1948 tot 1954 als delegatievoorzitter deelgenomen aan verschillende conferenties, die uiteindelijk hebben geleid tot de nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk der Nederlanden, vastgelegd in het Statuut voor het Koninkrijk. Dat Statuut bestaat op 15 december van dit jaar 70 jaar. Het Statuut was in de ogen van Doktor bedoeld om middelen aan te reiken om door verantwoordelijk bestuur zelf over de toekomst te kunnen beschikken.

Beeld: Regering van Curaçao

Bron: Nu.cw