Nu.cw | Digicel komt met eSIM, FLOW ‘op korte termijn’

De eSIM heeft even op zich laten wachten, maar Digicel introduceert deze virtuele simkaart nu op Curaçao, Aruba en Bonaire. De andere mobiele aanbieder op Curaçao, Flow, zegt dit ‘op korte termijn’ te doen.

De eSim staat voor embedded simcard, oftewel een in de telefoon geïntegreerde, virtuele simkaart. De Iphone 14 uit de Verenigde Staten, die al enkele maanden op de markt is, maakt alleen gebruik van een eSIM en kon tot voor kort niet gebruikt worden op Curaçao. De Iphone 14 uit Europa was wel te gebruiken, aangezien dit model naast de e-SIM ook nog over een nano-simkaart beschikt.

Met een eSIM kunnen klanten, met behoud van hun eigen nummer, gebruikmaken van de nieuwe technologie. CEO van Digicel, Roeland van der Hoeven is blij met de ontwikkeling en geeft aan de eSIM-technologie de toekomst is.

Concurrent FLOW laat in deze ontwikkeling nog op zich wachten. Dat blijkt uit de reactie van CEO Rauf Engels op vragen van Nu.cw. “Op dit moment is de eSIM nog niet commercieel beschikbaar voor de lokale markt. Het is wel de bedoeling om deze op korte termijn te implementeren.” Op de vraag wat ‘korte termijn’ inhoudt, blijft Engels het antwoord schuldig.

De enige vereiste voor het gebruikmaken van eSIM, is een smartphone die deze technologie ondersteunt. Wie al klant is bij Digicel kan zijn gratis oude simkaart laten vervangen door eSIM bij de winkels van Digicel.

De eSIM is vooral handig voor gebruikers die vaak reizen. Zij kunnen gebruikmaken van het Digicel-netwerk op andere Caribische eilanden en van voordeligere roaming bundels. Van der Hoeven denkt dat uiteindelijk iedereen zal overstappen op eSIM. “Het is het gemak. Dat gedoe met simkaarten is afgelopen.”

Bron: Nu.cw