Nu.cw | Dierenwelzijn in de wet geregistreerd

De dierenwelzijnswet zal per 1 januari in werking treden. Dat blijkt uit de nieuwe Landsverordening die is gepresenteerd door het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).

In het nieuwe Landsbesluit zal de ‘intrinsieke’ waarde van het dier erkend. Met de Intrinsieke waarde wordt de erkenning van eigenwaarde, het gevoel en de zorg van het dier bedoeld. De wet moet dieren beschermen tegen onder andere dorst, honger, geweld, pijn, ziektes, angst, stress en beperking van bewegingsruimte.

Daarnaast kunnen eigenaren van dieren worden gewezen op hoe ze het dier onderhouden. Er kan gewezen worden op de inrichting van het onderkomen van de dier, de hygiënische eisen, de voeding, de verzorging, de dierenartsbezoeken, het fokken en de handel.

De nieuwe wet zal geld kosten en dat is volgens GMN niet gebudgetteerd. Volgens het ministerie is nu al te zien dat er een tekort aan opvangmogelijkheden is, wanneer een mishandeld dier in beslag wordt genomen. Daarbij is ook geen rekening gehouden in het budget met de zorg die het dier moet krijgen, wanneer het bij een opvang wordt gebracht.

In een begroting van de Dierenbescherming blijkt dat de overheid jaarlijks 414.000 gulden moet vrijmaken voor de nodige zorg voor honden en katten op het eiland. Daarnaast moet nog eens bijna 200.000 gulden worden vrijgemaakt voor de opvang van honden en katten wanneer ze niet worden geadopteerd. De inwerktreding van de nieuwe wet per 2023 zal laten zien of deze ook in de praktijk wordt nageleefd.

