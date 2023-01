Nu.cw | 34-jarige Curaçaoënaar opgepakt in zaak Peter R. de Vries

De nieuwe verdachte in de zaak Peter R. de Vries is een man van Curaçaose afkomst, die in Tilburg woont. De man heeft eerder al een overval gepleegd, met fatale afloop. Dit wordt bevestigd door bronnen dichtbij het onderzoek aan het Nederlandse nieuwsplatform Het Parool.

De politie vermoedt dat de verdachte onderdeel is van het ‘crimineel samenwerkingsverband’ dat de moord op Peter R. de Vries heeft voorbereid. De man is geen onbekende van de politie. In 2011 was hij schuldig aan een uit de hand gelopen worsteling in een belwinkel, met dodelijke afloop. Hiervoor heeft hij acht jaar in de cel gezeten. Daarnaast is de verdachte ook veroordeeld geweest voor het in bezit hebben van een geladen wapen, diefstal, rijden zonder rijbewijs en rijden met teveel alcohol op.

Vorige maand werd de broer van de 34-jarige verdachte doodgeschoten. Dit werd al gauw in verband gebracht met de herdenking van de overleden rapper Boechi, eerder op die dag.

Peter R. de Vries werd in juli 2021 neergeschoten in Amsterdam, waarna hij negen dagen later overleed. De misdaadjournalist was de vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige rondom het liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi zit vast als hoofdverdachte in deze zaak.

