Nu.cw | 17-jarige Naiva Jenafarah J. Hodge Smith vermist

De politie is een zoektocht gestart naar de 17-jarige Naiva Jenafarah J. Hodge Smith. De tiener is sinds zaterdag niet meer gezien, waarop er alarm werd geslagen. Dit maakt Korps Politie Curaçao bekend.

Naiva is geboren in Sint Maarten, maar woont met haar moeder op Curaçao. Toen haar moeder in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 04.00 uur thuiskwam, was haar dochter niet thuis. Tot op heden ontbreekt elk spoor van haar.

De politie heeft een signalement naar buiten gebracht. Naiva is 1.60 meter lang en heeft een slank postuur. Ze heeft zwart krullend haar en donkerbruine ogen.

Iedereen die informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het telefoonnummer 917 of anoniem via 108.

Bron: Nu.cw