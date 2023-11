PBC | Wapen uitgeleend aan moordenaar Boechi: 12 maanden

De 10e editie van de KLM Marathon Curaçao is goed verlopen onder gunstige weersomstandigheden.

Het ‘loop- en renevenement’ ging zaterdag van start met de 5 kilometer, gevolgd door de halve marathon (21,1 km) en de hele marathon (42,2 km) op zondag. De marathon werd gewonnen door Julian Slinke.

De weergoden hebben gedacht aan alle sportievelingen, want de omstandigheden waren gunstig. De editie van vorig jaar verliep onder minder gunstige weersomstandigheden toen het regende en met name de Penstraat vol water stond. Deelnemers liepen toen tot hun knieën in het water.

Steven Kistemaker finishte zaterdag tegen het begin van de avond in een tijd van 16.36 minuten en pakte daarmee de eerste plek van de 5 kilometer. Op zondagochtend kwam Jasper Weevers als eerste over de finish bij de 10 kilometer, in een tijd van 37.35 minuten.

De halve marathon is gewonnen door Sten Stoltenborg, met een tijd van 1.22.57 uur. Julian Slinke kon op de hoogste trede stappen bij het koningsnummer,en volbracht de 42,2 kilometer in 2.59.09 uur.

Bron: Nu.cw