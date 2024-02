ParadiseFM | Pisas: Geen relatie meer met CPR

In de Nacht van Caribisch Netwerk (NPO Radio 1) is documentairemaker Wensley Francisco te gast. Hij vertelt een indrukwekkend verhaal over zijn jeugd, de grote rol die zijn moeder heeft gespeeld en waarom hij documentaires maakt over onze eilanden.

1. ‘Mijn moeder is een heldin’

Francisco is geboren op Curaçao, werd militair na een moeilijke jeugd in Tilburg. Daarna kreeg hij de kans om in media aan de slag te gaan, als een van de weinige Caribische makers in Hilversum. Zijn succes heeft hij vooral te danken aan de opofferingen van zijn moeder en tantes, vertelt hij aan presentator Guillano Payne.

2. Kunnen wij eigenlijk met geld omgaan?

“Een trauma”, noemt Francisco dat moment waarop hij zag hoe al het bezit dat zijn moeder had ineens in een supermarktkar zat. Hij heeft ingezien hoe belangrijk het is dat jongeren massaal worden geleerd hoe met geld om te gaan. Of hoe je juist kapitaal kunt opbouwen. Hij zou graag een tv-programma daarover willen maken.

3. Waarom juist deze documentaires

Met zijn tv-documentaires zoals ‘Rauw Curaçao’ of de aflevering van Zembla over de Isla-raffinaderij, wil hij kijkers laten zien dat Nederland als oud-kolonisator nog altijd een grote verantwoordelijkheid heeft. Het stoort Francisco dat de eilanden worden ‘weggezet’ als corrupt, vertelt hij in de uitzending.

Bron: NTR/CaribischNetwerk