NTR | Parlementslid Curaçao: ‘Grondwet veranderen zodat lhbt’s niet kunnen trouwen’

Statenlid Rennox Calmes (TPK) wil de grondwet veranderen zodat mensen van hetzelfde geslacht toch niet kunnen trouwen op Curaçao. Mario Kleinmoedig van de belangenorganisatie Foko is verbijsterd over de actie. “Ik vraag me af of Calmes wel doorheeft waar hij mee bezig is.”

Op Curaçao wordt er in de politiek een strijd gevoerd om te voorkomen dat lhbt’s kunnen trouwen. Doordat het burgerlijk huwelijk niet voor iedereen geldt, discrimineert de staat, oordeelde het Gerechtshof in december vorig jaar.

‘Rechter zit op stoel van parlement’

De regering van premier Gilmar Pisas heeft daarom besloten om naar de Hoge Raad te stappen. Statenlid Calmes op zijn beurt zegt vorige week een wijziging te hebben ingediend bij het parlement. “Als er gaten zitten in onze wetgeving, dan is het aan parlementsleden om die te dichten.”

TPK vindt dat de het gerechtshof met haar uitspraak ‘op de stoel van het parlement’ is gaan. Ook heeft de Curaçaose bevolking volgens Calmes nooit laten weten een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht te accepteren.

Hoe het voorstel is gemaakt en wat de precieze inhoud is, blijft onduidelijk. Een voorstel tot wetswijziging is vaak een tijdrovende klus waar veel parlementsleden, zeker die van éénpersoonsfracties, vaak niet aan toe komen.

‘Dit verandert niets’

Volgens Mario Kleinmoedig wil Calmes een amendement in de staatsregeling zetten, dat aangeeft dat – net als in het Burgerlijk Wetboek – het huwelijk iets is tussen man en vrouw. “Maar als hij dat doet, verandert dat niets aan het juridische feit dat zowel door de rechtbank als het Gerechtshof is geconstateerd. En dat is dat het burgerlijk huwelijk, zoals het staat in het burgerlijk wetboek, in strijd is met artikel 3 van onze staatsregeling.”

Volgens Kleinmoedig is Calmes er vooral op uit om de juridische en maatschappelijke achterstelling van Curaçaose lhbt’s in stand te houden. De mensenrechtenactivist zegt dat Calmes eerder heeft aangegeven dat hij om tafel wil zitten met Foko. Maar dat is nog niet gebeurd.

‘Discriminatie mogelijk maken’

“Het kan ook zijn bedoeling zijn om artikel 3 te veranderen. Daarin staat nu dat alle mensen gelijk zijn en discriminatie niet mogelijk is. Misschien wil hij laten opnemen dat discriminatie wel mogelijk is in het geval van het huwelijk.”

Dat zou volgens Foko ‘heel kwalijk’ zijn. “Omdat als gevolg daarvan alle andere burgers in de toekomst ook bevreesd moeten zijn dat hun rechten worden aangetast door een simpel amendement.”

‘Niet-hetero’s worden zo officieel tweederangsburgers’

“We willen altijd met iedereen om tafel, ook met Calmes. Maar we zeggen dat ook dat op het moment dat het parlement het amendement aanneemt, dit officieel zou betekenen dat niet-hetero inwoners van Curaçao tot tweederangsburgers worden verklaard. En dat kunnen we nooit accepteren.”

Het is nog niet bekend of er in het parlement voldoende steun is voor zijn plan. Mocht het ter stemming komen, dan heeft het een tweederde meerderheid nodig van de 21 zetels.

De belangenorganisaties van lhbt’s op Curaçao werken aan een voorlichtingscampagne. “We willen de bevolking laten zien dat zodra de rechten van één groep worden aangetast, ook andere groepen niet meer veilig zijn.”

