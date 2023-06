NTR | Orkaanseizoen brengt honderden jachten naar Curaçao

Honderden zeilboten en motorjachten vinden tijdens het orkaanseizoen een veilige plek op Curaçao. En dat zijn niet uitsluitend speeltjes van de allerrijksten op aarde. Sommige zeezeilers moeten het doen met 500 dollar per maand.

Victor Langerwerf, beheerder van de Facebookpagina Curaçao Cruisers, verwacht dat dit orkaanseizoen weer 350 tot 400 buitenlandse boten een plekje vinden in een binnenwater of een jachthaven. Die komen niet allemaal tegelijk binnenvaren. “Ze druppelen gaandeweg binnen”, vertelt Langerwerf.

De keuze voor Curaçao is vooral praktisch. “Verzekeringsmaatschappijen eisen dat de boten tussen juni en november veilig buiten de orkaangordel liggen”, zegt Langerwerf. “Daarnaast zijn er het hele jaar door zeilers die op weg zijn naar het Panamakanaal. Vanaf Curaçao heb je dan letterlijk de wind mee. Maar dat is maar een kwart van alle boten.”

Het merendeel van de buitenlanders zakt dus vanuit het noordelijk deel van het Caribisch gebied af naar het zuiden om stormen en orkanen te ontlopen. Het is een divers gezelschap. Langerwerf ziet mensen die net na hun pensioen een boot hebben gekocht en doorgewinterde zeilers die al jaren op een boot leven. ,,De een moet rondkomen van 500 dollar per maand, de ander leeft super-de-luxe en geeft zo maar 15.000 dollar uit.”

Buitenlandse boten in baaien

Havenmeester Marlon La Roche houdt toezicht op het maritieme verkeer in de Curaçaose havens en wateren. Hij schat dat er vorig jaar in het orkaanseizoen ongeveer 240 zeil- en motorjachten uit het buitenland voor anker lagen in baaien zoals het Spaanse Water, Santa Cruz, Santa Martha en Piscadera. Dat is twee keer meer dan buiten het seizoen.

“We hebben voldoende ankerplaatsen, iedereen krijgt een plek”, zegt La Roche. “Een booteigenaar kiest in eerste instantie zelf waar hij wil liggen. Maar als dat gebied vol is, bepaal ik de ankerplek.” De havenmeester grijpt in als de vrije doorgang van voorbijvarende schepen wordt belemmerd, doordat boten buiten het afgebakende gebied ankeren.

Nieuwe trend: werken vanaf je boot

Een ander deel van de boottoeristen kiest voor een jachthaven. Bij Curaçao Marine liggen half mei 31 jachten in het water en meer dan honderd op het land. En het orkaanseizoen moet dan nog beginnen!

Manager Jean-Jacques Sperwer zegt dat er sinds de Covid-pandemie eigenlijk geen laagseizoen meer is. “Op afstand werken is nu super populair en dat gebeurt ook op zeilboten. We zien het hele jaar door een doorstroom van boten.”

Curaçao Marine heeft ruimte voor iets meer dan 200 zeil- en motorboten en is gespecialiseerd in ‘dry storage’. De sector zorgt volgens Sperwer voor een enorme spin-off. De periode dat een boot op het droge ligt, wordt bijvoorbeeld gebruikt voor onderhoud.

“Wij hebben alleen al 21 mensen aan het werk, waaronder lassers en monteurs”, zegt Sperwer. “We doen inkopen bij bootwinkels en andere zaken. Dat is goed voor de economie van het eiland.”

Grote ergernis over formaliteiten

Victor Langerwerf van Curaçao Cruisers ziet ook kansen voor Curaçao. “Het eiland heeft veel te bieden, zoals een prachtig koraalrif. Veel zeilers zijn ook duikers. Booteigenaren blijven vaak zelf een paar weken op het eiland en laten dan hun familie overkomen. Daarvan profiteren supermarkten, hotels en restaurants.”

Langewerf vindt het jammer het verplichte rondje langs de autoriteiten voor ergernis zorgt. Een buitenlandse booteigenaar moet langs de kantoren van de immigratie, de douane en de havenmeester. “Daar ben je zo een halve dag mee bezig”, zegt Langewerf. “Op andere eilanden kun je alles op de kade zelf afhandelen.”

Als toerist op je boot naar Curaçao? Dit zijn de regels De toerist die op eigen kracht de haven van Curaçao binnenvaart, moet zich bij drie loketten melden: de douane, de immigratie en het havenkantoor van de havenmeester. Afhankelijk van het land van herkomst mag een zeil- of motorboot zes maanden of korter op het eiland blijven. Die periode kan verlengd worden, maar tot maximaal een jaar. Daarna moet een boot officieel worden ingevoerd. De ankervergunning die de havenmeester afgeeft, is drie maanden geldig en kost 25 dollar.

Havenmeester La Roche hoopt dat de afdracht van het ankertarief op korte termijn digitaal mogelijk is. “Dan hoeven mensen niet meer naar ons kantoor te komen en kunnen zij online betalen.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk