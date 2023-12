NTR | ‘Hoeveel doden moeten er nog vallen op Curaçao?’

De verkeerssnelheid is te hoog, mensen stoppen niet meer voor rood licht en op één specifieke plek op het eiland is de kans om doodgereden te worden opvallend groot. “Hoeveel doden moeten er nog vallen voordat er iets gebeurt?”, aldus verkeersexpert Tico Ruiter.

In het weekend van 28 oktober wordt Curaçao weer opgeschikt door het twaalfde verkeersslachtoffer van 2023. Een 32-jarige vrouw die de drukke Schottegatweg Noord wilde oversteken, is door een auto geschept en door haar verwondingen om het leven gekomen.

Zij is niet de eerste die op die exacte plek om het leven is gekomen: een jaar eerder werd er een voetganger doodgereden.

Ruiter waarschuwt al jaren voor de gevaarlijke verkeerssituatie op Curaçao. En dan met name het stuk bij het pompstation aan de Schottegatweg Noord.

Verslag: Kim Hendriksen

Op Curaçao gebeuren gemiddeld zo’n dertig ongelukken per dag. Het eiland staat met een gemiddelde van vijftien tot vijfentwintig verkeersdoden per jaar – met een inwonersaantal van 150.000 – hoog op de wereldwijde ranglijst van de World Health Organization (WHO).

“Vorig jaar stonden wij hier ook, nadat een voetganger geschept werd door een auto toen hij de weg wilde oversteken. Hij kwam door zijn verwondingen te overlijden. Hij was de eerste verkeersdode van 2022. Sterker nog, toen waarschuwde ik al voor de tweede keer voor de gevaarlijke verkeerssituatie.”

Volgens minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) is er geen sprake van een gevaarlijke verkeerssituaties op de Schottegatweg. “Er zijn wel mensen die zich niet aan de verkeersregels houden en proberen shortcuts te nemen met alle gevolgen van dien.”

Volgens de minister kunnen voetgangers vijftig meter van het pompstation veilig oversteken bij het stoplicht ter hoogte van Rio Frio.

Waarom is de snelheid verhoogd?

Volgens de oud-politieagent moet het verkeersbeleid worden verbeterd. “Sinds de maximumsnelheid op de ringweg in 2019 is verhoogd naar 80 kilometer per uur waarschuw ik al voor de gevolgen hiervan.”

“Er is daarvoor gekozen omdat dat de primaire hoofdweg is”, zegt Directeur van Dienst Openbare Werken (DOW) Frensel Mercilia. “Er moet een scheiding zijn tussen de primaire hoofdweg en de secundaire hoofdwegen.”

Volgens Frensel Mercilia is er wel degelijk rekening gehouden met de infrastructuur rondom de nieuwe snelheid en voldoen alle in- en uitvoegstroken van bushaltes aan de gestelde normen.

‘Mensen stoppen niet voor rood licht’

Wel erkent Frensel dat de verkeerssituatie momenteel onveilig is. “Niemand gaat bij de verkeerslichten oversteken. Bij de verkeerslichten kan je veilig oversteken, want als die lichten rood worden, dan moet iedereen stoppen.”

“Maar we hebben ook een nieuw fenomeen op het eiland: mensen stoppen niet meer voor een rood licht. Je moet altijd wachten tot er drie, vier auto’s door een rood licht rijden. Dus daar wordt het oversteken ook gevaarlijk van.”

Volgens de directeur zijn er momenteel geen plannen om de verkeerssituatie op de ringweg te veranderen. “Enige oplossing zou kunnen zijn om beplanting aan te brengen in de middenberm, zodat niemand kan oversteken”.

De directeur adviseert dan ook dat voetgangers daar eigenlijk helemaal de drukke weg niet zouden moeten oversteken.

Bron: NTR/CaribischNetwerk