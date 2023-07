NTR | Extreem warm in klaslokalen op Curaçao, geen geld voor airco

Het was de afgelopen periode extreem warm op Curaçao. Met temperaturen van ruim boven de 30 graden, en gevoelstemperaturen van boven de 40 graden, betekent dat voor veel mensen op het eiland afzien.

Vooral voor leerlingen die in een klaslokaal les krijgen zonder airco.

“Ondanks dat ik de warmte gewend ben, merk ik dat het nu veel warmer is dan normaal gesproken in deze periode. Ik merk dat ik daar nu, in de toetsweek, heel veel last van heb. Mijn pen glijdt gewoon uit mijn hand!”, aldus een vwo-leerling van het Kolegio Alejandro Paula (KAP).

Video: Kim Hendriksen

Vorige maand vroeg onderwijsvakbond DOEN al aandacht hiervoor. Het zou voor leerlingen en docenten veel te warm zijn in het klaslokaal. De vakbond roept het kabinet op om snel met maatregelen te komen om de gezondheid van het onderwijspersoneel en de leerlingen. Ze pleiten voor het instellen van een tropenrooster.

“Sommige van onze collega’s moeten de hele dag in een klaslokaal werken zonder airco”, zegt de vakbond. “Met deze temperaturen worden de klaslokalen al gauw een sauna wanneer er twintig tot dertig leerlingen inzitten, met alle gevolgen die dit kan hebben voor de gezondheid zowel van de kinderen als van de werknemers. Het is een onmenselijke situatie.”

Tropenrooster

De vakbond pleit voor een tropenrooster. Maar dat is niet ‘een structurele oplossing’, zegt de VPCO-scholen in reactie daarop. “Hoe kunnen we dan al die lestijd compenseren?”, aldus directeur Maghalie van der Bunt-George. “Daar moet dan misschien een oplossing voor bedacht worden. Welke oplossing er ook komt, het kost geld, en dat is iets wat de schoolbesturen niet hebben.”

Wel geeft ze een suggestie voor de warmste maanden. “We zouden er over kunnen nadenken om de grote vakantie te verschuiven naar later in het jaar, zodat de kinderen tijdens de heetste periode vrij hebben.”

Speciale energie-tarieven voor scholen?

Volgens Van der Bunt-George is het probleem niet zozeer de aanschaf van de airco’s, maar de onderhouds- en energiekosten die erbij komen. De scholen hebben het financieel al moeilijk.

Directeur Maghalie van der Bunt-George over gebrek aan airco’s

Download audio

De directeur geeft aan dat er nagedacht zou moeten worden over een langdurige oplossing. Het zou voor de scholen bijvoorbeeld gunstiger zijn als energieleverancier Aqualectra met een speciaal tarief komt voor het onderwijs.

Directeur Maghalie van der Bunt-George over bezuinigingen

Download audio

‘Vijf jaar aan het wachten’

Vijf jaar geleden trok de directeur van VPCO al aan de bel. In het parlement werden kort daarna vragen gesteld aan toenmalig Onderwijs-minister Marilyn Alcalá-Wallé of er iets met de aanbevelingen was gedaan van het rapport ‘BESte Scholen’. Studenten van de Universiteit van Curaçao (UoC) hebben namelijk al onderzoek gedaan naar hoe scholen functioneren bij de extreme hitte.

Volgens Van der Bunt-George heeft de politiek geen resultaten geboekt. “Eigenlijk is de situatie na vijf jaar nog precies hetzelfde. De financiële middelen zijn nog steeds ontoereikend om hier iets aan te doen. We proberen zo goed mogelijk maatregelen te treffen als het zo warm is zoals aangepaste kledingvoorschriften en extra water. Meer kan je eigenlijk niet op het ogenblik.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk